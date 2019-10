El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, afirmó este sábado que "todo lo que dice" Mauricio Macri "es mentira", y advirtió que mientras el Presidente "está en caravana" Argentina "sigue perdiendo 100 millones de dólares diarios de reservas".

"Macri no tiene idea de lo que pasa en su gobierno, tiene un nivel de ignorancia llamativa y habla de cosas que no tienen que ver con la verdad. No hablo más con él porque me cansé de que mienta y diga que las cosas las acordaba conmigo", sostuvo Fernández en diálogo con radio 10.

Las declaraciones del candidato del Frente de Todos se conocen un día antes de la segunda edición del primer debate presidencial que se realizará este domingo a la noche en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

"Seguramente mañana seguirá mintiendo, está en su naturaleza. Esta semana se la pasó mintiendo, debe ser que no encuentra otro camino", señaló más tarde en declaraciones a C5N, y agregó: "le debe haber ido muy mal para ocuparse de mi dedo índice, que no es un gesto de agresividad ni prepotencia". "Necesitaría muchos dedos índices para marcar las malas políticas que llevó adelante", agregó.

Además recordó: “Lo único que le pedí fue que cuidaran las reservas y ellos están decididos a gastarse hasta las últimas reservas para seguir de caravana por el mundo”.

El postulante del Frente de Todos sostuvo que el Presidente "habla de la inversión en ciencia y tecnología, y la inversión cayó un 43%; habla de educación, y el presupuesto cayó un 40%, y les sacó las notebooks a todos los chicos; te dice le preocupa la salud, que cayó un 23%. Todo es mentira".

"Para Macri, el problema es el derecho que tenían los jubilados a que sus ingresos se actualicen por el costo de vida, y el derecho de los trabajadores a tener paritarias. Para Macri el problema de la Argentina es que da derechos", aseveró Fernández.

Por otro lado, consideró que la Argentina "tiene un tercio de la sociedad enojado con el peronismo, que cada tanto nos pone un Macri de presidente, quien nos hace creer que cada 10 años tenemos una crisis". "Cada 10 años nos chocamos con una piedra, que son ellos", agregó.

En ese marco, afirmó que "el peronismo nació con el antiperonismo: venía a representar ciertos intereses sociales y políticos que afectaban a un grupo de la sociedad que no quería que esos derechos y esos intereses se consoliden".

"Lo que hizo el peronismo fue objetivamente bueno: le dio derechos a sectores de la sociedad. El odio inicial de ciertos sectores nunca se resolvió y es hora de que lo resolvamos", concluyó el postulante.