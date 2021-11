El presidente Alberto Fernández aseguró que la Argentina "está avanzando con producción y trabajo", al encabezar junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el acto de cierre de campaña del Frente de Todos (FdT), en Merlo, y recordó que llegó a la Rosada "con una deuda impagable".

Al comenzar su discurso agradeció a la vicepresidenta "por acompañarnos en este día" y le dijo que "estoy contento de verte bien, Cristina", en alusión a la operación que se le realizó la semana pasada.

El acto se llevó a cabo en el Parque Néstor Kirchner, en ese distrito del oeste del Gran Buenos Aires, y participaron los principales referentes del FdT, intendentes, candidatos a diputados nacionales y provinciales, y el jefe comunal de Merlo, Gustavo Menéndez, que dio la bienvenida.

"Argentina está avanzando del modo en que nosotros queremos, con producción y con trabajo", enfatizó el jefe de Estado, y precisó que se ve "día a día pequeñas y medianas empresas que invierten, que compran maquinaria". Además ejemplificó que "más del 40% de producción de automóviles tiene componentes nacionales".

Agregó, en ese sentido, que "hemos hecho mucho y soy optimista, y debemos seguir en esta senda, porque la primera condición que debemos cuidar siempre es no olvidarnos de estar unidos, lo primero y esencial es la unidad de nuestro espacio".

Alberto Fernández, la cara del Frente de Todos en el cierre de campaña.

Para Fernández, "no basta que el PBI crezca nueve puntos si la vida de los argentinos no mejora", y agregó: "Lo único que me preocupa es verles la sonrisa en la cara y que me digan estoy viviendo mejor".

"Por la pandemia no pudimos hacer las cosas a la velocidad que yo quería, el mundo y la pandemia nos han condicionado", enfatizó.

Alberto habló de la "deuda impagable"

Recordó que llegó al gobierno "con una deuda impagable, 23.000 pymes cerradas, sin ministerios de Salud, Trabajo, y Ciencia y Tecnología", y aseveró: "Ese es el país que nos dejaron los que dicen que ahora van a resolver todos los problemas".

"No nos detuvimos, seguimos pensando en los que más padecen, dije primero los últimos, y por los últimos seguiremos trabajando más que por nadie", aseguró.

Añadió, en ese sentido: "En los dos años que quedan voy a dejar todo de mí para poder seguir mirando a los ojos a cada argentino, y seguiré trabajando para que toda la Argentina se ponga de pie, para que los chicos vuelvan a clases, los científicos no se vayan, que cada argentino encuentre empleo y que los planes puedan ser reemplazados por un empleo serio".

.

Reconoció que tras la derrota electoral de las PASO, el 12 de septiembre pasado, se dispuso "personalmente a salir" y a recorrer "diferentes lugares".

"Fui escuchando y dándome cuenta de todo este progreso que efectivamente ocurre", destacó, y enumeró "el crecimiento este año del 9%, la creación de más de 200.000 empleos y los salarios hoy ganándole a la inflación. Pero a muchas personas no les había llegado".

"No tuvimos respuesta y fijamos precios máximos hasta enero para que los argentinos dejen de padecer", enfatizó. "Hace dos años había prometido que los jubilados no iban a pagar más por los medicamentos y hoy no lo pagan, y firmamos un acuerdo hasta enero para que se congelen y dejen de ser un problema para la gente", subrayó.