Mientras distintos países aumentan las restricciones debido a la variante Ómicron de coronavirus, el presidente Alberto Fernández volvió a cuestionar este martes que el "90 por ciento de las vacunas" hayan sido "distribuidas en el 10 por ciento de los países más poderosos de la Tierra". Su discurso crítico se conoció al participar de manera virtual del séptimo encuentro del Grupo de Puebla, que se realiza en México.

"Ese no es un sistema de igualdad, eso es una gran injusticia", consideró Alberto Fernández, tras advertir que "África fue abandonada a su suerte con las vacunas, enfrentando una nueva variante que pone en jaque a todo el sistema internacional nuevamente”.

El presidente argentino, que es uno de los fundadores del Grupo creado en 2019, expuso ante más de 150 líderes de América Latina, el Caribe y España. En su mensaje grabado, llamó a “seguir trabajando para que la justicia social, de una vez y para siempre, impere entre nosotros”.

“Somos sobrevivientes (de la pandemia), y como sobrevivientes tenemos el deber ético de aprender de tanto dolor, de asumir las carencias del mundo y la humanidad, y de ver de qué manera ponemos en marcha un mundo diferente”, afirmó Fernández.

Súmate a la transmisión de la inauguración del séptimo encuentro del #GrupoDePuebla. Nos volvemos a encontrar presencialmente por un #CambioAhora.https://t.co/so7xC672Up — Grupo de Puebla (@ProgresaLatam) November 30, 2021

Además, Alberto Fernández consideró que "es imperioso recuperar las banderas del desarrollo” y convocó a “trabajar para recuperar la lógica del desarrollo productivo" de la región. En ese sentido, pidió hacerlo “siguiendo el ejemplo de (José Gervasio) Artigas, de (Bernardo) O’Higgins, de (José de) San Martín, de (Simón) Bolívar, de (Antonio José de) Sucre, de los grandes hombres que unieron a nuestra América Latina”.

"Si de una vez por todas no tomamos el toro por las astas, una vez más nos chocaremos con esa realidad espantosa que la pandemia dejó al descubierto: la realidad de la desigualdad en la que unos pocos disfrutan y millones y millones sufren”, subrayó el jefe de Estado argentino.

Qué es el Grupo de Puebla

Se trata de un foro político y académico formado por 54 líderes progresistas de 16 países y creado a mediados de 2019. Entre sus principales objetivos, apuesta a fortalecer la integración regional, promover el debate y articular el diseño de programas y modelos comprometidos con el crecimiento con inclusión, el acceso al trabajo, la educación, la salud y la vivienda dignos.

En este encuentro asisten, entre otras personalidades, el ex presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero; el ex mandatario de Colombia, Ernesto Samper; el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa; la ex mandataria de Brasil, Dilma Roussef; y el ex presidente de Paraguay, Fernando Lugo. A través de una conexión virtual, también participarán el mandatario de Bolivia, Luis Arce, y el ex presidente de Brasil Lula da Silva.

El séptimo encuentro del Grupo de Puebla tiene lugar en la Ciudad de México entre hoy y mañana y sus ejes centrales son el debate sobre nuevos modelos solidarios de desarrollo y la definición de una agenda progresista para el continente tras las profundas consecuencias políticas, económicas y sociales que generó la pandemia de coronavirus.