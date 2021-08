“Para no dormir estoy preparado porque hace dos años que no duermo, si esa la pregunta. No hace falta que alguien más venga a la casa para que no duerma", bromeó el presidente Alberto Fernández en un intento por salir airoso ante la consulta por Radio 10 sobre si volverá a ser padre.

El primer mandatario, repreguntado por Pablo Duggan en la misma entrevista, optó por ser más evasivo: “No sabemos, esperemos, esperemos”.

Fabiola Yañez y su foto en Instagram que desató las especulaciones sobre su eventual embarazo.

La primera dama, Fabiola Yañez, subió el 14 de agosto a su cuenta de Instagram una foto en la que se toca su vientre y empezaron las especulaciones sobre un eventual embarazo.

Desde entonces, hay hermetismo en el oficialismo en torno a la noticia: www.cronica.com.ar consultó en las últimas horas a distintas fuentes oficiales que evitaron referirse al tema.

Por otro lado, el 19 de agosto en Cortá por Lozano, Victoria "Vicky" Xipolitakis redujo el misterio y las especulaciones. "Tengo información de gente muy cercana a ella. Esta noticia me encanta. Es una primicia: ¡La primera dama va a ser mamá!", exclamó la ex vedette.

Y, en la tarde del 23 de agosto, el periodista Jorge Rial por los micrófonos de Radio 10 fue más contudente aún y confirmó la información. "Parecen todos meteorólogos, como cuando dicen probable lluvia", ironizó en su programa el conductor respecto de sus colegas. Y agregó: "Estamos hablando del embarazo de Fabiola Yañez, la esposa del Presidente. Sí, está embaraza. Hoy a la mañana, hablé con un par de personas y la tengo confirmada. Después que la informen cuándo quieran y cómo quieran".