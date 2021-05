Alberto Fernández reafirmó este jueves que la "mayor preocupación" del Gobierno nacional es que "los argentinos coman carne a precios razonables". El Presidente habló sobre el tema en una charla que mantuvo por radio con el ex mandatario de Uruguay, José 'Pepe' Mujica, a quien saludó por su cumpleaños número 86.



"Tengo en vos un ejemplo permanente. Ayer cuando hablaba con Matías Kulfas, nuestro ministro de la Producción, sobre el tema de la carne, yo le decía que me parece espléndido que los exportadores vendan carne, pero que mi mayor preocupación es que los argentinos coman carne", dijo Fernández a través de Radio 10.



Luego, recordó que "Pepe le garantizó a los uruguayos carnes a precios razonables y facilitó que se exporte, pero básicamente garantizó los cortes para que a los uruguayos no les falte la carne. Nuestra mayor preocupación es esa, que los argentinos coman carne a precios razonables, y como decís vos, la primera obligación que tiene este Gobierno es con el pueblo, con la gente, vos lo sabes bien".

Fernández recordó luego que "allá, en el 2006 me toco destrabar un tema con la carne cuando era jefe de Gabinete, y lo hice con la lógica de Pepe" e insistió en la importancia de "garantizar los cortes a los argentinos, después el resto de la vaca, véndanlos".



Por otra parte, Fernández le contó a Mujica que "China demanda mucha carne entonces, se abrió un mercado importante, pero no es posible que los argentinos terminemos pagando por la carne un precio sideral, y ese es el problema que tenemos que resolver" porque "el asado es de todos", según definió.

Alberto Fernández habló sobre la suba de la carne y la suspensión de las exportaciones.

Suspensión de exportaciones de carne: qué dice la normativa

El Gobierno nacional oficializó este jueves la suspensión de las exportaciones de carne por los próximos 30 días, a través de la publicación de la medida en el Boletín Oficial. La decisión fue rechazada por la las entidades que integran la Mesa de Enlace que, dispuso el cese de comercialización desde hoy y hasta el 28 de mayo.

El Ministerio de Agricultura formalizó la medida e incluyó como excepción a la carne que forma parte de cuotas con ventajas arancelarias, como la Hilton europea, y aclaró que la medida "podrá darse por concluida una vez que se verifique el normal abastecimiento" del producto y "a precios razonables".

A través de la resolución 75/2021,la aprobación de solicitudes de Declaración Jurada de Operaciones de Exportación de Carne (DJEC) respecto de los productos cárnicos de origen bovino.Además, exceptuó a las mercaderías destinadas al consumo y que sean exportadas dentro de los contingentes arancelarios otorgados por terceros países a la Argentina, amparados por certificados de autenticidad y exportación.El organismo también destacó que "de conformidad con el actual avance del mercado exportador de carnes, sus precios han experimentado un alza sostenida, producto de la creciente demanda de dichos productos, principalmente por parte de los mercados asiáticos".Además, señaló que ", en un contexto donde el precio mundial de los alimentos ha aumentado significativamente".

Qué dice la resolución que prohíbe exportaciones

Por eso remarcó que "aceptar sin más, la fijación de valores del mercado internacional para alimentos locales que constituyen productos básicos de la mesa de los argentinos y las argentinas, implicaría renunciar a los deberes básicos en materia de política económica".También subrayó que "el Ministerio de Desarrollo Social en un informe técnico contextualiza la situación, mostrando alarmantes índices de pobreza e indigencia", con lo cual consideró que "en consecuencia resulta oportuno suspender la emisión y aprobación de las DJEC".