El presidente Alberto Fernández se refirió al futuro de la economía tras la renuncia de Martín Guzmán como titular del Palacio de Hacienda el pasado sábado, por lo que se espera una próxima definición respecto a quien asumirá el cargo.

Mientras son varios los nombres en danza para asumir el puesto, según lo recavado por cronica.com.ar, el jefe de Estado deslizó cuál es el rumbo que desde su gobierno se plantea seguir de cara a lo que viene.

"El programa económico se mantendrá a rajatabla", sostuvo Fernández a El Destape, decisión a la que también había accedido a través de una alta fuente de Casa Rosada este medio. Este domingo se conocería el nuevo ministro.

¿Quién asumirá el cargo como ministro de Economía tras la renuncia de Guzmán?

La renuncia Guzmán la hizo pública mientras la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner realizaba un acto político en Ensenada, en donde dio un discurso por el nuevo aniversario de la muerte del ex presidente Juan Domingo Perón.

"Con la profunda convicción y la confianza en mi visión sobre cuál es el camino que debe seguir la Argentina, seguiré trabajando y actuando por una Patria más justa, libre y soberan", resaltó Guzmán, junto a una extensa carta.

Respecto a los nombres que se barajan e escuchó ayer nombrar a Martín Redrado (ex presidente del Banco Central); a Emanuel Álvarez Agis (ex viceministro de Economía de la Nación); a Silvina Batakis (ex ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires y actual Secretaria de Provincias del Ministerio del Interior); a Cecilia Todesca (secretaria de Relaciones Comerciales Internacionales); a Augusto Costa (ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense); y Marco Lavagna (actual director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos).