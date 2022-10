El presidente Alberto Fernández encabezó este martes la puesta en marcha del nuevo módulo de la Planta Depuradora para el tratamiento de líquidos cloacales del distrito de Hurlingham. La obra requirió una inversión de más de 2.492.000.000 pesos y beneficiará a más de 300.000 habitantes de la zona.

Fernández fue acompñado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; la presidenta de AYSA, Malena Galmarini; y el intendente local, Juan Zabaleta. En su mensaje, recordó que al asumir como presidente "el 70% de la obra pública estaba paralizada" y existía una deuda de casi 40.000 millones de pesos por retrasos en los pagos.

"Nos pusimos a trabajar para recuperar el tiempo perdido. Cada obra pública que se hace es mejorar la vida de la gente. Son puestos de trabajo para la Argentina", expresó el jefe de Estado. "Cuando hacemos una obra de tratamiento de aguas servidas como ésta y llevamos agua potable, estamos dando mejores condiciones de vida y evitando que el uso de malas aguas enferman a nuestros chicos y nuestra gente", remarcó.

Fernández destacó, además, la cantidad de obras públicas que se llevan a cabo en la actualidad. "Ayer inauguramos el último tramo de la autopista Ezeiza-Cañuelas y hay miles de kilómetros de rutas que se están construyendo en el país, con el propósito de unir a la Argentina y acortar distancias", señaló el jefe de Estado. "En la historia del país no han habido 5.000 obras en ejecución al mismo tiempo, tal como existe en este momento". puntualizó tras elogiar la tarea del ministro Katopodis.

Luego de cuestionar la gestión del ex presidente Mauricio Macri, Fernández aseguró que su gobierno tiene "mucha fuerza, garra y convicciones para seguir adelante". "Hablé con el ministro Sergio Massa y le dije que no debemos parar el crecimiento de la Argentina. Debemos ver cómo ordenamos las cuentas públicas, pero no paremos el crecimiento. No posterguemos eso", manifestó en otro tramo de su discurso.

En medio de los anuncios realizados ayer sobre el pago de un bono de $45.000 para los sectores más vulnerables, Fernández hizo mención a quienes forman parte la economía popular. "Todos los días trabajamos para que los trabajadores de la economía popular entren en la economía formal y tengan todos los derechos", resaltó el Presidente.

A su vez, Fernández dedicó unas palabras hacia aquellos sectores que desde el ámbito político y los medios cuestionan el rumbo de la gestión del Gobierno. "Nos golpean todos los días, pero nadie nos hace ceder en nuestro esfuerzo", dijo y resumió: "Mientras otros nos critican, los que tenemos que sacar del pozo a la Argentina somos nosotros, una y otra vez, como en 2003 con Néstor Kirchner".

Por su parte, el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, que regresó al cargo tras haber sido ministro de Desarrollo Social, dijo que la obra va mucho más allá de este distrito, "ya que beneficia a Morón, San Martín, Ituzaingó y 3 de Febrero”.

En tanto, Malena Galmarini resumió: "Esta obra es de alta importancia, en pandemia cuando no había vacunas la única defensa era el lavado de manos. La fuerza y el presupuesto están puestos en nuestra gente".