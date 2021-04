El presidente Alberto Fernández celebró hoy la concreción de una nueva entrega de viviendas, en esta ocasión a vecinos del barrio La Saladita, de Avellaneda, y advirtió que "esto no lo hace el mercado, lo hace el Estado, si no esas casas no existirían, y esto es resolverle la vida a la gente".

Fernández encabezó un acto en el lugar donde se construyeron las viviendas, acompañado por el gobernador bonaeense, Axel Kicillof, y varios ministros del gabinete nacional, entre ellos el de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, quien abrió los discursos.

Fernández sostuvo también que "la vivienda es definitivamente un derecho humano. Hacer viviendas es no solo dar un techo, sino condiciones de vida, es dar un lugar donde los chicos tengan cerca un colegio, donde puedan ir a hacer deporte o tengan recreación, donde haya luces en las calles y el agua y las cloacas lleguen a todos".

Asimismo, el primer mandatario comentó que "cada vez que vengo a estos barrios recuerdo que estas casas estaban practicamente terminadas en 2015 y me pregunto cómo es que alguien no las terminó ni pensó en la necesidad de tantos de ocupar estas casas".

"La explicación única es el odio,, como para dejar que las casas queden vacías antes de que se recuerde quién las hizo. Lo que importa no e quién las empezó o las construyó a las casas, lo importante es que lleguen a la gente", agregó Fernández.

El recuerdo de Kirchner

El jefe de Estado tomó una mención que habia hecho primero Ferraresi, acerca de que se cumplen 28 años del 27 de abril de 2003, día en que se celebraron elecciones presidenciales. el encontes candidato Néstor Kirchner resultó segundo y pasó a segunda vuelta con Carlos Menem, quien finalmente se bajó del balotaje. Eso permitió que el 25 de mayo de ese año, Kirchner asumiera la Presidencia y nombrara a Fernández como jefe de Gabinete.

"Qué lindo homenaje para Néstor que este acto se realice en esta fecha, que coincide con aquella eleccion que terminó llevandolo a la Presidencia", aseveró, para posteriormente decir que el fallecido ex mandatario "se expresaba como alguien diferente, impecable en su gestión". Añadió que entonces se producía "el comienzo de una etapa distinta, que tendrá claroscuros pero el saldo final es positivo sin duda".

Volviendo a tiempos más cercanos, Fernández lamentó que durante el gobierno de Mauricio Macri se perdió "la posibilidad de darle a cada chico una notebook para que tengan conectividad en su casa". Acotó que "esa fue la tragedia que vivimos. Estamos en una provincia donde durante cuatro años cerraron escuelas y universidades que otros dijeron que no servían y hoy están llenas de estudiantes. Eso es lo que nos diferencia".

En un sentido muy similar se había pronunciado antes el gobernador Kicillof, al sostener que "en cuatro años de neoliberalismo, no existió el Estado; no hubo política sanitaria, ni educativa, ni productiva. Se iniciaron y se detuvieron miles de obras. Pero ahora la realidad nos encuentra en pandemia, con un Estado nacional y un gabinete presentes, al servicio del pueblo".