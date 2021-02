El presidente Alberto Fernández llamó en México a trabajar "unidos para lograr la igualdad en América Latina", a respetarse "en las diferencias" y en "el pensamiento del otro", y pidió que "nazca un nuevo plan para la América toda" que termine con la pobreza y la desigualdad.



El jefe de Estado participó junto a la primera dama, Fabiola Yañez, del acto central por los 200 años de la independencia mexicana, celebrado en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero. Fue gracias a una invitación especial de su par Andrés Manuel López Obrador, quien encabezó el evento.





"Continúan hoy las disputas entre los que quieren conservar el orden establecido, que acorralan con medios que antes no existían" y los que quieren transformaciones, expresó el Presidente. En ese sentido, llamó a proteger a "los más humildes, los que menos tienen, para fortalecer una igualdad que en América Latina no existe".



Fernández aseguró que no es un sueño "sacar de la pobreza" a la gente y pidió recordar a los grandes próceres de Latinoamérica que lucharon por "la independencia y la igualdad".



Asimismo, manifestó que Argentina y México tuvieron "tiempos parecidos para lograr la independencia del imperio español, con muertes injustificadas".

Más temprano, el presidente argentino participó de una sesión especial en la Cámara de Senadores. Allí también planteó su prédica por la unidad de la región. "Aliento la esperanza de que este sea el tiempo en que América Latina se ponga de pie y sea capaz de plantearle al mundo su palabra revulsiva para cambiarlo y hacerlo más igual y más justo", expresó.

A última hora del miércoles, tercer día de su viaje oficial, Fernández tenía prevista una visita al Museo de las Banderas y Santuario de la Patria, donde estará acompañado por López Obrador, su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, y por los cancilleres de ambos países.