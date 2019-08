El candidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, dijo este viernes en Mendoza que los argentinos "deben dejar de hablar de la grieta y ponerse a trabajar juntos", y advirtió que "bajar la inflación será una tarea muy difícil".



"No quiero fundar más ismos. Quiero trabajar por un nuevo proyecto colectivo en el cual cada uno cumpla su parte. No siento que sea yo quien esté parado en medio de la grieta porque en ese lugar se encuentra la mayoría de los argentinos. Tenemos que hacer un esfuerzo por respetarnos", señaló Fernández.



El postulante presidencial formuló declaraciones durante una actividad proselitista en la ciudad de San Rafael, Mendoza, donde fue acompañado por la candidata a gobernadora por el peronismo, Anabel Fernández Sagasti, y el intendente local, Emir Félix.



El ex jefe de gabinete durante el kirchnerismo insistió, además, en que si llega a la presidencia no asumirá "una herencia", sino que se hará cargo de la "conducción de la patria".



"En 2003 comenzó un proyecto de país que culminó en 2015 y tuvo cosas buenas y malas. El actual Gobierno tiró todo al tacho de basura y eso no puede ser. Tenemos que tomar lo bueno, potenciarlo y poder aprender de nuestros errores. Esa es la manera de poner en marcha un proyecto de país", remarcó Fernández.



Con respecto a la inflación, el candidato a presidente evaluó que el Gobierno de Mauricio Macri creyó que con la baja del consumo "solucionaba el problema y equivocó la receta".



"Se atacó la demanda sin entender que Argentina se consume el 70 por ciento de lo que se produce", expresó y dijo que "hoy tenemos el doble de inflación que hace cuatro años. Bajarla no será un tarea sencilla; no será fácil. Me conformo si al final de mi mandato bajamos el índice de precios a un dígito".



En ese sentido, Fernández apuntó que Macri dejará un país con 5 millones de nuevos pobres, y que se debe volver a "tener equilibrio fiscal, cuidar las reservas y generar superávit en la balanza comercial".



"Se trata en definitiva de poner en marcha la perilla de la economía que Macri apagó hace cuatro años", manifestó al reiterar uno de los conceptos que acuñó desde el arranque de la campaña electoral.



Fernández se refirió también a las economías regionales y sostuvo que las provincias cordilleranas, como Mendoza, deben "tener mayores pasos hacia Chile" para sacar su producción al mundo de manera menos costosa.



"No puede ser que todo siga concentrándose en el Puerto de Buenos Aires. Esto es muy costoso y dificulta el desarrollo de las economías regionales. Hay que abrir pasos en la Cordillera (de Los Andes). Sé que son obras muy difíciles, pero tienen que empezar", subrayó.



Fernández Sagasti, por su parte, afirmó que "los mendocinos necesitan un presidente que cuide la producción y el empleo".



"Las Pymes necesitan apoyo para la producción y por eso queremos poner en marcha un fondo compensador de la tarifa eléctrica para que los servicios dejen de estar dolarizados. Estas son estrategias en conjunto que necesitamos establecer con un presidente de la Nación y Alberto Fernández es ese dirigente", ponderó la senadora nacional.



Fernández, en tanto, reiteró sus críticas al funcionamiento de la Justicia Federal, pero aclaró que si es presidente "no se perseguirá a nadie", y afirmó que la conducta de los funcionarios judiciales "serán evaluadas por el Consejo de la Magistratura o la Procuración General de la Nación".



El candidato a presidente se refirió a la Ley de Medios que fue sancionada por el kirchenrismo y recordó que tuvo una postura crítica hacia esa normativa



"Todo lo que se haga para democratizar y multiplicar la voces está bien. Hoy hay medios dominantes; no creo que sean monopólicos. Si la gente tomara en cuenta los editoriales de la prensa, no podríamos haber ganado una elección con el 47 por ciento de los votos", puntualizó.



EN VIVO | Conferencia de prensa en San Rafael https://t.co/auxr4FySRo — Alberto Fernández (@alferdez) August 23, 2019