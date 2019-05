El precandidato presidencial Alberto Fernández lanzó su primer spot de campaña. En el video, el ex jefe de Gabinete resalta la figura de Néstor Kirchner y pide "salir de ese laberinto". Por otro lado, el dirigente resaltó que "hay un plan sistemático para incluir a Cristina en un falso esquema de corrupción".

"Alberto presidente 2019", es la consigna con la que finaliza el spot, el cual compila fragmentos de su mensaje con una música de fondo. Durante el acto por el 25 de mayo, organizado por la agrupación peronista Nuevo Espacio de Participación (NEP), Fernández sostuvo que siente "orgullo" cuando le dicen que "es igual a (Néstor) Kirchner", y comparó la situación actual bajo el gobierno de Mauricio Macri con "el país en cenizas" que recibió el primer gobierno kirchnerista en 2003.

Para salir del laberinto al que vamos a entrar el diez de diciembre debemos trabajar todos, codo a codo, nadie sobra, todos hacen falta. pic.twitter.com/Ddjx1gZJPw — Alberto Fernández (@alferdez) 26 de mayo de 2019

"Deberemos salir de ese laberinto. La ventaja que tenemos es que ya estuvimos en el laberinto y ya sabemos por dónde se sale", afirmó Fernández, en un pasaje que fue recuperado por el spot de campaña. Allí también se reprodujo otra advertencia que lanzó el ex jefe de Gabinete en su mensaje, alertando que "cuando llegue el momento del traspaso de poder, 4 de cada 10 argentinos van a estar debajo de la línea de la pobreza".

"Y Macri dice que estamos mejor. Vamos a hacerlo otra vez. Otra vez vamos levantarnos cenizas, otra vez vamos a sacar a nuestros hermanos de la pobreza. Otra vez seguiremos reivindicando la democracia. Otra vez volveremos a poner la Argentina en un lugar digno en el mundo", exclamó.

Para el epílogo del video, el spot mostró la arenga final de Fernández: "No lo voy a hacer solo. Lo voy a hacer con Cristina y con todos ustedes, compañeros. Hoy empezamos", aunque la ex mandataria no aparece en las imágenes.

El aborto

Para el dirigente peronista, "el aborto es un problema de la salud pública. Hay muchísimas mujeres que mueren a causa de los abortos o les hacen un daño en su cuerpo irreparable. Nosotros no podemos decir eso no pasa". De todas maneras reconoció que "estamos en el peor de los mundos; condenamos a las mujeres a la clandestinidad y encima después pretendemos castigarlas. Lo que primero creo que deberíamos hacer es eliminar al aborto como un delito, ¿por qué no damos este primer paso? Hay un segundo paso que dar, con el que yo también estoy de acuerdo, que es el que el Estado se haga cargo del problema del aborto, que es la legalización. No tenemos que darlo en este momento porque acabamos de darlo y está claro que en el Congreso tampoco tenemos todos los votos. Entonces insistir es para seguir provocando lo que se provocó, una división en partes iguales y una derrota en el Congreso. Tenemos que hacer una campaña de mayor concientización y de mayor comprensión de la dimensión del conflicto".