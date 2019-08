El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, advirtió en Mendoza que "se ve a un gobierno inactivo, quedado, confundido", y reiteró que su "mayor obsesión" es "que la Argentina se vuelva un país federal".



Lo dijo en una conferencia de prensa que dio en la capital mendocina junto a la candidata a gobernadora de esa provincia, Anabel Fernández Sagasti. "Mi mayor obsesión es que la Argentina se vuelva un país federal y para ello tenemos que promover el desarrollo de las regiones y de las provincias", expresó.



Aseveró que es "incomprensible que en la Argentina los que agregan valor tengan que pagar retenciones y eso es el resultado de un gobierno que ha generado un déficit fiscal increíble y que en determinado momento, por no saber cómo poder cubrir ese déficit, avanzó inexplicablemente sobre sectores de la economía sobre los que nunca debió haber avanzado, y la industria es uno de ellos".



Agregó que "del mismo modo pienso que han avanzado inexplicablemente sobre economías regionales que realmente dan vida y movilizan la economía de muchas provincias". "Todas esas retenciones deben ser analizadas nuevamente si es que queremos revivir a las economías", destacó Fernández.



El candidato presidencial del FdT insistió además que si gana las elecciones "vamos a desdolarizar las tarifas que no pueden ser expresadas en dólares, que son una condición central para que la Argentina vuelva a crecer, y seguramente será una de las primeras medida que tomemos".



Indicó que habló con sindicatos y empresarios "para gestar un gran acuerdo, tratar de parar la vorágine del desconcierto, porque nadie sabe adónde se está yendo. Se ve a un gobierno inactivo, quedado, confundido". Y en ese sentido pidió "parar la pelota para que podamos levantar cabeza y ver a donde tenemos que ir. Ese es el acuerdo del que hablo", tras lo que supondrá que "controlemos entre todos los precios".



Sobre la coparticipación aseguró que "el sistema federal en Argentina no funciona. Si hay que cambiar la Ley de Coparticipación, será una decisión conjunta con los gobernadores". Y enfatizó: "No podemos seguir así porque la forma actual postergó al interior, sobre todo al NOA (noroeste) y al NEA (noreste)".



Acerca de un posible techo a las paritarias afirmó que "es un problema de los empresarios y de los que trabajan y no tienen techo. Tienen que acordar entre ellos responsablemente. El Estado no tiene nada que hacer si ellos se ponen de acuerdo".



En cuanto a las características de los miembros de su gabinete si es electo, resaltó: "Para mí la honestidad es un valor agregado en la gestión pública. No concibo la gestión pública si no es honesta y transparente". También llamó a que "el INDEC sea cada vez más independiente y no haya que preocuparse por bajar el termómetro, sino de bajar la fiebre".



Asimismo, Fernández volvió a proclamar su apoyo al detenido ex presidente de Brasil Lula Da Silva y afirmó va seguir visitándolo. " Argentina y Brasil no pueden estar disociados, relación que construiré a pesar de las disidencias sin agrandar las distancias", destacó además.



Antes Fernández recorrió la industria Metalmecánica IME junto a Fernández Sagasti, quien buscará la gobernación de Mendoza el 29 de septiembre.