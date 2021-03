El presidente Alberto Fernández, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el titular del Banco Mundial, David Malpass, mantendrán este miércoles -a las 15- una videoconferencia. Del contacto también participará el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz.

Este lunes, el Banco Mundial ratificó la decisión de desembolsar créditos por US$ 2.000 millones este año para el desarrollo de obras de infraestructura, protección social, salud, empleo y cambio climático en la Argentina.

El compromiso respecto a los préstamos fue explicitado durante una reunión que mantuvo en Washington Guzmán con el director Gerente de Operaciones del Banco Mundial, Axel van Trotsenburg.

En líneas generales, Argentina mantiene hoy con el Banco Mundial una cartera activa de 22 proyectos de inversión con US $ 6.200 millones en préstamos comprometidos, una garantía por US $ 466 millones y dos donaciones por un monto de US $ 10 millones, según precisa el organismo multilateral en su sitio de internet.

La cartera se centra en programas de apoyo en las áreas de salud, medio ambiente, educación, infraestructura, mercado laboral y protección social.

En febrero último, el directorio de la entidad aprobó dos préstamos para la Argentina. Por un lado, un financiamiento de US$ 300 millones a pagar en 30 años y con 7 años de gracia, que servirá para ampliar y mejorar los servicios de agua del Gran Buenos Aires.

Asimismo, otros US$ 120 millones se aprobaron para la construcción de viviendas sociales, con el objetico de beneficiar a unos 10.000 habitantes de la provincia de Buenos Aires.

También hay en carpeta otros dos préstamos que serían aprobados por el directorio del Banco Mundial a fin de mes, uno relacionado con el sector de salud, por US$ 250 millones y otro para mejorar el gobierno electrónico, entre otras cuestiones.