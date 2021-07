Este lunes, Alberto Fernándezse refirió por primera vez al conflicto que está ocurriendo en Cuba, pero aseguró que es un problema que debe resolver internamente y que ni Argentina, ni ningún país debe decirle qué hacer. Por otro lado, afirmó que en la cumbre del G20 pidió que se cesaran los bloqueos económicos a la isla.

“En las dos reuniones que tuve en el G20, que fueron virtualmente porque ya estábamos en pandemia, pedí por favor que se terminen los bloqueos en el mundo. Porque cuando bloquean a un país, lo que hacen es bloquear a una sociedad y la que padece luego no es un Gobierno sino una sociedad. Mantener un bloqueo en medio de una pandemia es lo menos humanitario que existe”, aseguró el Presidente a Radio10.

El primer mandatario evitó hablar de los hechos de violencia que se sucedieron en los últimos días y se enfocó en la crisis económica. “No conozco exactamente la dimensión del problema en Cuba. Lo que sí tengo claro, como dijo Manuel López Obrador, es que si realmente nos preocupa humanitariamente lo que pasa, terminemos con los bloqueos, le están haciendo un daño incalculable a Cuba y también a Venezuela. Si realmente nos preocupa tanto la vida de los venezolanos, terminemos con los bloqueos”.

Consecuencias de los bloqueos económicos en Cuba

Por otro lado, destacó que el problema con los cierres de exportaciones ha tenido graves repercusiones sanitarias. “No hay nada más inhumano en una pandemia que bloquear económicamente a un país. Ha habido casos en donde el bloqueo le impidió a Cuba acceder a respiradores artificiales. Dense cuenta de lo que esto significa”, pidió.

�� "Macri me reclamaba que reconociera al gobierno de facto de Áñez. Le pedí que le diera asilo político a @evoespueblo, cuya vida estaba en riesgo, y no quiso. Le dije a Evo: Yo asumo y te espero en Argentina". El presidente @alferdez en #Argenzuela con @rialjorge por @Radio10. pic.twitter.com/naF5sgSUmJ — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) July 13, 2021

A su vez, evitó referiste contra el histórico gobierno comunista que encabeza Miguel Díaz-Canel. “Son todas cosas que deben resolver los pueblos, no soy yo quien debe decir a los pueblos qué tienen que hacer. No es ni la Argentina ni ningún país del mundo el que dice lo que tiene que hacer. Sí tenemos que favorecer la paz de los pueblos y que los pueblos encuentren el diálogo y los caminos de salida. Eso es lo que siempre he planteado sobre Venezuela. He acompañado los informes de Bachelet cuando fueron muy severos en materia de derechos humanos, pero eso no significa que pueda permitir la intervención de terceros países para resolver cómo debe ser el gobierno”, agregó el mandatario en diálogo con Jorge Rial en Radio 10.

El conflicto en Cuba

Este domingo se vio una escena muy poco común en Cuba, miles de manifestantes inundaron las calles para protestar contra el Gobierno de Miguel Díaz-Canel. La relevancia del hecho es tal, que resulta ser la primera protesta contra el gobierno cubano desde el “Maleconazo”, el cual ocurrió en 1994 y hace más de 26 años.

Se estima un acumulado de 62 desaparecidos y 70 presos tras los dos primeros días de protestas y represión. De manera preventiva, el Gobierno cortó el suministro de internet por varias horas, evitando que las manifestaciones repliquen sus publicaciones en redes sociales.

Escuchá lo que dijo el presidente con respecto a las protestas en Cuba