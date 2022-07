Alberto Fernández llegó a La Rioja este jueves para inaugurar la nueva fábrica textil Alpacladd que creará más de 200 puestos de trabajo genuino en la Provincia. En su mensaje, el jefe del Estado nacional indicó que “tengo un cariño singular por esta provincia donde nació mi padre”.



“Nosotros, que llegamos a la vida política argentina convencidos de que ningún país se desarrolla sin industria, dijimos vamos a poner la industria de pie”, afirmó el mandatario acompañado por el gobernador provincial, Ricardo Quintela, junto a quien visitó además el Parque Eólico Arauco.



En este marco aseguró: “Vamos a darle a los industriales lo que necesitan, en la medida que los industriales entiendan que el único capitalismo que nosotros entendemos es aquel donde alguien invierte a riesgo, da trabajo, produce, gana, exporta y paga sus impuestos”.



Estuvieron también presentes el ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli; la vicegobernadora de La Rioja, Florencia López; y el presidente de ENOD S.A., Luis Lapidus.

Sobre la energía necesaria para la producción y los dólares que requiere la industria, Fernández precisó: “Vamos a trabajar incansablemente para que haya energía en toda la Argentina, para que la Argentina no detenga su producción. Lo hemos hecho. Quiero aclararles que con el plan GasAr logramos récords de producción de gas de Vaca Muerta y nos ahorramos más de 6 mil millones de dólares de importaciones”.



Además Fernández resaltó la producción de las fábricas de cerámicos y de vidrios de la Provincia, que también recorrió y recordó su paso por la Provincia antes del inicio de su gestión. “Lo hemos hecho con un montón de agoreros que solo siembran desaliento y no cuentan la verdad”, indicó.



Asimismo expuso que “tenemos una crisis de crecimiento que vamos a resolver. La primera crisis que tenemos es energética, tenemos que importar gasoil para seguir produciendo, y no es solamente un problema de la Argentina, sino que en el G7 se llevó gran parte de la discusión”.

Por su parte, el ministro Daniel Scioli anunció que "por instrucción del Presidente nos estamos comprometiendo a ejecutar una inversión de 100 millones de pesos, que se va a transferir en las próximas tres semanas para ampliar el parque industrial, para readecuar la infraestructura".

En ese sentido, explicó “que esta provincia ya no es solo una provincia productora agroalimentaria, sino que vemos una política que se consolida en el desarrollo industrial".

"Es importante comprender en profundidad esta etapa de reindustrialización fenomenal que está encarando el Presidente, que se ve y se siente en cada rincón del país", enfatizó el titular de la cartera productiva.

En tanto, el gobernador provincial Ricardo Quíntela aseguró que: En ese contexto, el gobernador Quintela dijo que “esto me trae un triste recuerdo que culmina con un final feliz, por eso este mensaje es de agradecimiento, porque el 27 de octubre de 2019 recibí el primer llamado telefónico comunicándome que cerraba Arisco con 200 empleados aproximadamente que tenía la planta. Luego cerró Hilados, y todos los trabajadores tenían que negociar salarios a la baja”.

También, en su discurso, Quintela recordó el cierre de la excurtiembre Curtume que hoy pudo incorporar a 165 trabajadoras y trabajadores. Puso de manifiesto la labor del jefe de Gabinete, Juan Luna; del secretario General de la Gobernación, Armando Molina; del ministro de Trabajo, Empleo e Industria Federico Bazán; de la secretaria de Industria, Mi Pyme y Comercio, Julieta Calderón; de la diputada nacional Gabriela Pedrali; al exministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas; y también de las y los legisladores e intendentes que acompañaron la expropiación de las naves del Parque Industrial para así poder reactivar la industria. "No tuvimos que pagar ninguna indemnización porque pertenecen a la Provincia. Comenzamos a restaurar las naves y buscar inversores, imaginando de qué manera a atraer inversiones en la Provincia” dijo.

Continuó diciendo que, “tengo que agradecer a todo el gobierno nacional que permite, a través del Potenciar Trabajo, de lo que pusimos como recursos y cubierto la energía, para poder sustentar a sus familias y que caiga lo menos posible su calidad de vida”. "Todos estamos creciendo y es falso lo que transmiten algunos medios desanimando y desalentando a la sociedad”, refirió.