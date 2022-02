El presidente Alberto Fernández aseguró este sábado que dentro del Frente de Todos (FdT) "no" pueden "estar divididos ni pensar en rupturas", porque desde la coalición oficialista deben garantizar, de cara al 2023, "no volver al tiempo del ajuste y los tarifazos", en relación a la gestión de Mauricio Macri.



El primer mandatario, en una entrevista, fue consultado por radio Diez sobre si será candidato en las elecciones presidenciales del 2023. "Eso lo vamos a resolver con el tiempo, pero ahora tenemos compromisos para con la gente que tenemos que cumplir", respondió.



En ese marco, enumeró que "el primer compromiso es el de estar unidos" y remarcó: "No podemos estar divididos; podemos tener diferencias pero nunca pensar en rupturas, porque no nos lo perdonaría la gente y yo voy a trabajar para que estemos unidos".



"Lo más importante es que dejemos hablar a nuestra gente, que las candidaturas del futuro las resuelva la ciudadanía y no en una mesa. Aunque yo sigo beneficiado en esa mesa, debemos abrir y el que quiera ser candidato que vaya a unas PASO", insistió el jefe de Estado con la idea de que el FdT decida su postulante presidencial en las primarias abiertas.

Fernández manifestó que, como prioridad, la coalición oficialista debe "garantizar no volver a un tiempo en donde existían los ajustes, los tarifazos y la impudicia como parte de la política".



"No quiero volver a ese tiempo. La Argentina merece gobernantes honestos, dedicados plenamente a dar a cada argentino un trabajo. Ese es el futuro que debemos garantizarle a los argentinos, que no se vuelva a un tiempo que nos endeudó, que nos condujo a la pobreza. No volvamos a ese tiempo", sostuvo el primer mandatario.



El Presidente, además, dijo que busca "encarar los dos años que vienen con mucha fortaleza" Y agregó: "Con mucha seguridad de que el destino está en nuestras manos y podemos hacer un buen futuro (para el país)".

"Si el mundo nos sigue dando oportunidades, el tiempo de crecimiento está garantizado", evaluó.

Alberto Fernández: "Argentina no tiene amigos ni enemigos permanentes ni perpetuos"

En otro tramo de la entrevista concedida a radio Diez, el Presidente aseguró que Argentina "no tiene amigos ni enemigos permanentes ni perpetuos", defendió la visita que realizó recientemente a Rusia y China, y sostuvo que con Estados Unidos quiere tener "una relación madura, franca y sincera".



"El mundo ha cambiado y es multilateral, lo que nos obliga a vincularnos y tener relaciones maduras de respeto con todos los países. Argentina no tiene amigos ni enemigos permanentes ni perpetuos, sino la defensa de sus intereses", dijo el primer mandatario.

Y agregó: "No sé por qué levanta tanta polvareda (la reciente gira); viajar a Rusia y China no significa tener mala relación con Estados Unidos. Fuimos a promover nuestros vínculos comerciales y financieros”.

"El principal socio comercial de Estados Unidos es China. Cuando hablé de abrir la puerta de Rusia a la Argentina, hablé de inversiones; no significa que pretenda instalar un régimen maoísta en nuestro país”, enfatizó.

El jefe de Estado destacó que, con la incorporación del país a la Ruta de la Seda china, se dio "un paso muy significativo" en materia comercial y afirmó que espera "dar esos mismos pasos con Europa, Brasil y Estados Unidos".



"Argentina debe hacer todo para poder abrir el comercio y no ponernos condicionamientos políticos", afirmó el primer mandatario.

Sobre el entendimiento con el FMI

Respecto del entendimiento alcanzado con el Fondo Monetario Internacional ( FMI), sostuvo que "permite" continuar "adelante con la idea de seguir haciendo crecer la economía" argentina y destacó como "un acto de sensatez" por parte de la oposición el eventual apoyo a esa gestión del Gobierno.

"La Argentina hoy le debe al FMI 45 mil millones de dólares, está tratando de salir de ese problema y es un problema que vamos a tener durante mucho tiempo", manifestó.

Y continuó: "Esa deuda se generó porque el Gobierno norteamericano de entonces, de (Donald) Trump, facilitó con su voto en el Fondo que se diera ese crédito. Y esto no lo digo yo, esto lo han dicho ellos mismos. Y la característica de ese crédito inusual, impropio, exagerado y desmedido".

La polémica por el traspaso de colectivos

Acerca de la discusión planteada entre el Gobierno nacional y el porteño en torno al nivel de subsidios que recibe el Estado capitalino para el transporte público, el Presidente planteó que "ser autónoma exige autofinanciarse, pero le cuesta mucho entender esto a la Ciudad" de Buenos Aires.



"Hay que ir resolviendo este tema con seriedad. Soy porteño, amo a la Ciudad y celebro la autonomía de la Ciudad, pero esto de ser autónomo para hacer lo que quiero pero me dan la plata para hacerlo, no es razonable", finalizó.