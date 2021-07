El presidente Alberto Fernández valoró el triunfo obtenido por la Selección Argentina en el Maracaná ante Brasil, que le permitió al conjunto albiceleste terminar con una racha de 28 años sin títulos, sobre el cual valoró la "inmensa alegría" que le dio el equipo a los argentinos "en un momento difícil".

"Es una experiencia que debemos mirar todos los argentinos. Cuando trabajamos en equipo, con respeto, salen estas cosas. La alegría que nos dieron fue impresionante. Estuve muy nervioso pero muy contento con el partido, con la actuación del técnico, con el rendimiento de los jugadores", destacó Fernández, en diálogo con Radio 10.

Sobre esta línea, el mandatario resaltó el trabajo del director técnico de la Selección, Lionel Scaloni, quien "logró armar un equipo y lo fue perfeccionando. En la copa demostró un trabajo de equipo muy importante".

Al respecto, el jefe de Estado también analizó el rendimiento de algunos de los jugadores argentinos y consideró que Lionel Messi "puso garra" y "encontró su lugar en el equipo", debido a que "el técnico supo encontrárselo".

"Han aparecido otros jugadores excepcionales, como (Rodrigo) De Paul, Nicolás González y 'Dibu' Martínez. El mérito de Scaloni como seleccionador, fue muy importante", enfatizó Fernández.

Por su parte, el Presidente explicó el motivo por el cual no fue a recibir al plantel al predio de Ezeiza el pasado domingo, luego de que trascendiera en primer instancia que se iba a trasladar hasta ese lugar para felicitar al plantel.

"Me propusieron ir a Ezeiza e inmediatamente dije que no porque hay protocolos y hay que ser respetuoso. Además, los actores de esto fueron los jugadores y el cuerpo técnico, estoy dispuesto a rendirles el homenaje que merecen. Nunca me he valido de apropiarse de estas cosas para hacer política", indicó el mandatario.

En ese sentido, agregó que "era un momento para que ellos estén con sus familias, también, despúes de tantos días", pero que "ya habrá tiempo para recibirlos", y lo hará "encantado".