En una nueva disculpa pública por la reunión social en Olivos en julio del año pasado, hecho que volvió a señalar como "un error", el presidente Alberto Fernández sostuvo hoy con gran enojo que "algunos miserables dijeron que le eché la culpa a mi compañera", Fabiola Yáñez. "El único responsable soy yo y me hago cargo", enfatizó.

"En la pandemia, por un desliz, por un descuido se organizó una comida que no se debía haber organizado. Y yo no anduve con vueltas. En menos de 24 horas yo dije que esto no debió pasar y pedí disculpas", manifestó Fernández.

Agregó que "lamento que haya ocurrido. Tengo mucho pesar por lo sucedido y de ese modo me disculpé ante el pueblo, que es al único que le debo una disculpa". Enseguida, dijo que "yo no soy ni me hago, todo el fin de semana leí todo lo que escribieron los hipócritas".

"Si alguno piensa que me van a hacer caer por un error que cometí, sépanlo, me fortalecen, me generan más fuertes convicciones, aumentan mi compromiso con ustedes. Eso es lo único que logran", exclamó, ante el aplausos de los presentes, muchos de los cuales además lo respaldaron con el cántico "Alberto querido, el pueblo está contigo".

El Presidente encabezó la puesta en marcha del Centro Universitario de la Innovación (CUDI) en La Matanza. Allí se cursarán carreras de diversas universidades nacionales con propuestas de innovación y desarrollo tecnológico.

En claro tono de discusión de campaña, el jefe de Estado luego sostuvo que "nunca" deberá tener que pedir disculpas "por no abrir hospitales, ni por haberme arrodillado ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) y haber endeudado a los argentinos, ni por haber cerrado los ministerios de Educación, Salud y Trabajo, ni por haber creado una mesa judicial que persigue y hostiga a los opositores".

Por otro lado, Fernández subrayó la creación de universidades públicas durante la gestión de Néstor Kirchner, al señalar que esas instituciones “deben acercarse a la gente para que la educación no sea elista”.

El acto se realizó en el moderno edificio ubicado en la localidad de González Catán con la participación del ministro de Educación, Nicolás Trotta; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza; y el secretario de Políticas Universitarias, Jaime Perczyk.

En qué consiste el centro universitario inaugurado

El CUDI, construido por la Municipalidad de La Matanza, será el lugar donde se cursarán carreras dictadas por la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad Nacional de Quilmes (UNQui), la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPaz) y la Universidad Nacional de Hurlingham (UNaHur).

El objetivo de este centro es la formación de profesionales y la investigación en función de las nuevas necesidades de la sociedad del conocimiento, por lo que contará con tres áreas principales de trabajo en tecnología, biotecnología y salud.

El edificio, de 5.100 metros cuadrados y una capacidad de albergar a unos 10.000 estudiantes en tres turnos, posee un auditorio para más de 400 personas, un sector de biblioteca y espacios al aire libre, así como su área de investigación contará con cuatros laboratorios para las distintas carreras.