Por Roberto Di Sandro

El Decano

71 años en la Casa Rosada

rdisandro@cronica.com.ar

¿Las cartas están echadas?

Siete días y tendremos nuevo presidente de la Nación o, en su defecto, habrá que ir a balotaje. Las encuestas, casi todas, dan como ganador y con una ventaja apreciable a la fórmula del espacio popular del Frente de Todos, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. En segundo lugar, el oficialismo, encabezado por el actual Presidente, Mauricio Macri. Le sigue, a bastante distancia, alguien que tuvo sus chances en algún momento dentro del mismo espacio, pero cambió de idea. Su nombre: Roberto Lavagna. Después se ve, muy lejanas, a otras agrupaciones políticas.

Mientras tanto, el Presidente, convertido en un verdadero candidato en plena campaña, olvida los problemas que día a día se suman en todos los sectores productivos del país. Golpea con fuerza imparable la inflación. Llega a casi el 6% en el mes que terminó y subirá al 4% en este octubre. Arrecia la desocupación a cada paso; cierran locales que componen la fuerza de base: las pymes. Los medicamentos se incrementan sin que nadie los controle. El Fondo Monetario Internacional le soltó la mano al país y no le entrega un solo dólar más hasta después de las elecciones. El clima se tensa a cada instante, aun cuando el gobierno, con algunas medidas que casi no llegan, trata de alcanzar el domingo venidero para abrazarse a las elecciones nacionales con una mínima esperanza de lograr el balotaje.

Continúan las críticas a la oposición, culpándola de lo que sea, sin tener un argumento claro y preciso en sus consideraciones.

Macri se envalentonó con el número de manifestantes que lo acompaña en cada concentración y con euforia sorprende a la oposición con ciertas chicanas que sólo producen contenidos falsos.

También del otro lado se registran devoluciones bastante cortantes, pero hay cierta prudencia para que todo llegue a fin sin episodios fuera de la ley. En siete días se vota. Faltan cuatro actos finales del oficialismo. Se jugarán enteros, según dicen en la Casa Rosada. La oposición se siente ganadora, pero no se precipita. Espera el domingo.

Crónica, mientras tanto, recoge todo lo que se escucha. Como siempre, lo pone a consideración de sus lectores lo mejor posible y dentro de una objetividad informativa. De cualquier manera, el final está a pocos pasos para cerrar otro capítulo histórico de la Argentina.

Ahora lea lo que este cofre de toda clase de noticias recogió para Intimidades. Ah; no deje de mirar esta noche el segundo y último debate presidencial. ¿Será debate o nuevamente veremos un monólogo -o lo que también podríamos llamar “exposición”- de cada uno de los postulante sin interrupción alguna? Comenzará a las 21. Guste o no, es un hecho relevante en un país que busca un destino de paz y trabajo.

Otro revés y van...

Pasan los días y se aproximan las elecciones. Solo siete jornadas nos separan del trascendente evento. En este ínterin las encuestas siguen manteniendo una gran ventaja para las dos FF (casi 20 puntos) y en el Ministerio del Interior se sabe y se comenta. De pronto, otro tropezón en el camino presidencial y van...

Ahora, ante la decisión de la Corte Suprema de rechazar quitas hechas por el IVA a la canasta y rebajar los impuestos, el Presidente llamó a su ministro de Justicia, Germán Garavano, y le pidió que se reúna “uno a uno” con todos los gobernadores para negociar. Intenta el gobierno que el grueso de la deuda quede para la futura administración.

Las dificultades que surgen en el camino hacia los comicios son cada vez más profundas para el oficialismo y es por ello que la semana venidera tendremos en la Capital a numerosos gobernadores. Y no descarte que el propio Macri los reciba.

Lo que no se dijo

Este segmento de Intimidades, Breves y Sabrosas, escuchó esta semana de todo. Aunque insista un poco en mencionarlo, cansan ya los rumores sobre lo que puede pasar de aquí al domingo, cuando se defina si Mauricio Macri se quedará o si el Frente de Todos, con la doble F a la cabeza, lo destronará del poder.

Muchas veces señalamos con números cada uno de los rimbombantes comentarios que surgen desde fuentes fidedignas y se convierten en realidades o no. Pero se dice. Se tiran al vuelo en cualquier lugar, sea abierto o no. No hay tutía. Nadie se calla y por eso nace lo que ahora registramos a través de una especie de abecedario:

A) El Fondo Monetario Internacional le echa la culpa al gobierno por la falta de “coherencia en la negociación sobre el préstamo”. Una nota reservada dice que el nuevo equipo que preside la ucraniana Kristalina Georgieva remarca que comenzará a negociar “con el próximo gobierno”. Hasta entonces no desembolsará esos cinco mil millones que faltan.

B) El mandatario actual sabe que pierde. La euforia que se advierte tiene un motivo: exaltarse por ver tanta gente que se suma a las manifestaciones. Pero le han dicho que “muchos van a mirar”.

C) Se le dio: parece que sugirió que el partido Boca-Racing jugado anoche, y que perdió su equipo, se jugara el viernes para verlo, así podía presidir el gran acto de anoche en el Obelisco. Se lo concedieron.

D) Lo tiene nuevamente junto a él a Durán Barba, el ecuatoriano. Lo había corrido, pero el hombre volvió. Lo que sí, habla poco y hace cuentas y más cuentas. Comentan que en las encuestas hechas por el alguna vez experto en números llena carpetas y más carpetas.

E) Propios y extraños del entorno del jefe de Estado ya inmortalizaron el grito de “No se inunda más”. Lo grabaron para el recuerdo y en cualquier momento será puesto como base de algún eslogan especial.

F) De nuestro patrimonio: el grupo denominado “Veteranos en su tinta”, que se reúne mensualmente bajo la jefatura de Nacho López, invita siempre a alguna figura consular destacada en cualquier circunstancia. También se recuerda a hombres del periodismo que han sido maestros dentro de la profesión. El otro día les comenté que conocí a uno de los grandes secretarios de redacción de épocas pasadas: Alfredo Calisto, del diario La Nación. Al respecto, les informé que uno de sus nietos, Gabriel, está trabajando en Crónica. De inmediato saltaron Carlos Correch, Jorge Lomuto y el propio Nacho López, del mismo diario, elogiando a aquel gran periodista y pidiendo que a Gabriel lo invitáramos a la mesa “De lo de Rita”. Lo vamos a hacer con mucho gusto, porque los tres quieren que nuestro periodista esté presente en estos matizados almuerzos.

G) Nicolás Puertas es hijo de un gran colaborador de prensa en la Casa Rosada. Su padre, Mario, y familia lo están agasajando en este día porque cumple años. También lo felicita toda la sede de Balcarce 50.

H) En el Ministerio del Interior se juntan todos los rumores habidos y por haber. Por supuesto que también los de la oposición presidida por Alberto Fernández. Una de esas versiones insiste en señalar que Roberto Lavagna será convencido para ejercer el Ministerio de Economía del nuevo gobierno, que se titula peronista.

I) Desde el punto de vista del peronismo puro, auténtico e histórico, llamó la atención que en el recuerdo del Día de la Lealtad haya aparecido muy pocas veces en pantalla, durante el acto de La Pampa, el rostro del único hombre que les dio todo a los trabajadores y de allí nació la lealtad hacia él, es decir, Juan Domingo Perón. Se pronunció muy poco su nombre. Y, en algún momento, la ex presidenta, ahora candidata a vice por el Frente de Todos, mencionó con toda razón que ningún gobierno popular negoció con el Fondo Monetario Internacional, pero obvió decir que Juan Perón en 1948 fue el primero en no dejar entrar al país a esa institución chupasangre. ¿Quizás un olvido involuntario? Vamos al siguiente bloque.

“Hagan algo”

Nutridas delegaciones de diferentes pueblos del interior se acercan al Ministerio de Desarrollo Social para solicitar planes de alimentación y de trabajo. “Hagan algo”, repiten constantemente las colas que suben las escaleras del ex edificio de Obras Públicas de la Nación para poder entrevistarse con la titular, Carolina Stanley. Hay momentos en que la funcionaria puede hablar con los desesperados visitantes que buscan un alivio a su situación y generan sentidos momentos, porque hablan de la llegada de fin de año y no hay un solo recurso para darles un poco de alivio a su familia y, fundamentalmente, a los niños.

Según se pudo saber, la ministra hace ingentes esfuerzos para lograr recursos de emergencia y poder darles un respiro a una gran cantidad de indigentes que buscan una salida pacífica del momento que se está atravesando en el ámbito socioeconómico.

Se pudo saber que en la semana venidera habrá reuniones concretas para tratar de superar ciertos problemas profundos que determinarían anuncios de importancia.

El próximo domingo estaremos nuevamente con Intimidades en estas páginas, pero mostrando detalles de las elecciones nacionales que ese día definirán quién será el nuevo presidente de la Nación. Nosotros los esperamos con Jorge Cicuttin a las nueve y media de la noche del sábado a través de la pantalla de Crónica HD. ¡Feliz Día de la Madre!