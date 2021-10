El presidente Alberto Fernández viajará este jueves a las 22 rumbo a Roma, Italia, para participar de la Cumbre de Líderes del G-20, que se desarrollará el sábado y el domingo, que tendrá como una de sus principales consignas hablar sobre la recuperación global postpandémica.

En ese marco, Fernández mantendrá en Roma durante el transcurso del sábado una reunión con la directora gerente del Fondo Monetario internacional ( FMI), Kristalina Georgieva, con quien mantendrá su segunda reunión en menos de seis meses (el pasado encuentro fue el 14 de mayo de este año en Roma).

Luego, el jefe de Estado partirá rumbo a Glasgow, en donde será uno de los oradores en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 26).

Respecto al viaje que realizará el Presidente, la portavoz gubernamental, Gabriela Cerrutti, sostuvo que servirá para "seguir buscando respaldo internacional" en la búsqueda "de llegar al mejor acuerdo con el FMI" y pagar el préstamo que "contrajo Mauricio Macri" que compromete a "muchas generaciones de argentinos".

"Es la deuda que contrajo el ex presidente Mauricio Macri, sin pasar por el Parlamento y que compromete la casa, la comida, el día a día de los argentinos por varios años y por muchas generaciones", resaltó Cerutti, quien resaltó que no se trata de "cualquier deuda" ya que "es la mayor de la historia de la Argentina y también es el mayor préstamo del FMI".

Por su parte, Cerrutti criticó a los políticos opositores "que tienen apuro" por la negociación y sostuvo que, en cambio, el Gobierno nacional está en una "negociación no tiene plazos, sino que tiene la convicción de llegar al mejor acuerdo".

"Es necesario que el Fondo entienda que si le prestó el 180% más de lo que le correspondía prestarle a la Argentina y lo hizo en base a una decisión política que tenía que ver con acuerdos que tenía con Macri, eso no es responsabilidad de este Gobierno ni de los argentinos", remarcó la portavoz gubernamental.

Cerrutti manifestó de esta manera la misma línea que el Presidente durante su discurso el pasado miércoles en el estadio de Deportivo Morón, en el marco del acto por el aniversario del fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner.

"No vamos a hacer un acuerdo que deje más postergados a los argentinos; si todavía no cerramos el acuerdo con el FMI es porque no nos vamos a arrodillar por pagar una deuda. Voy a cerrar con el fondo el día que sepa que eso no condiciona el futuro", remarcó Fernández.