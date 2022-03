El presidente Alberto Fernández criticó la falta de colaboración de la oposición, que amenaza con no refrendar en el Congreso el texto del acuerdo con el FMI, que el Ejecutivo envió para su aprobación.

"Se ofenden y se rasgan las vestiduras cuando uno les dice lo que hicieron", dijo el mandatario en relación con la tensión que se vio el lunes en la reunión de los diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto. "Esta deuda que me toca a mí negociar cómo se paga no la contraje yo, la contrajo el gobierno que me precedió. Y resulta que hoy están discutiendo si aceptan o no el acuerdo que yo les estoy proponiendo", expresó Fernández.

El Presidente hizo esas apreciaciones en el marco del acto por el Día Internacional de la Mujer, que se realizó en José C. Paz, con la presencia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y varias autoridades nacionales y locales. El mensaje fue retransmitido por pantalla gigante en la Plaza de los Dos Congresos, donde se reunieron organizaciones feministas para conmemorar la fecha.

Sobre el tema, el jefe de Estado señaló: "No vamos a ser una buena sociedad hasta el momento en que todos tengamos los mismos derechos y oportunidades. Para eso, nosotros, los hombres, tenemos que hacer mucho, y lo primero es respetar y poner en condición de igualdad a cada mujer de la Argentina. En el siglo XXI es inadmisible que alguien sea discriminado por su condición de género, o que un mismo trabajo tenga un sueldo según quién presta ese trabajo".

"Quiero que tomemos el coraje que tuvo Cristina cuando tuvo que gobernar el país en años difíciles. Tuvo que soportar la crisis de 2008, cuando el mundo estalló, cuando el capitalismo financiero se llevó muchas economías, y también tuvo que soportar la gripe aviar, y nunca bajó los brazos, y siempre se apoyó en lo mismo que yo me apoyo: el pueblo", evocó Fernández.

