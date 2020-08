"La palabra empeñada es muy importante y no mentir en política es muy importante. Soy de aquellos que tienen la tranquilidad de decir en público lo que dicen en privado, en cada reunión privada", sostuvo hoy el presidente Alberto Fernández al anunciar obras para cinco provincias.

De esta manera, ratificó de manera tácita su versión acerca del contacto telefónico que mantuvo con su antecesor en el cargo, Mauricio Macri, en el cual éste le habría dicho que no tomara medidas de cuarentena y que "se murieran los que se tuvieran que morir" a causa de la pandemia del Covid-19. A través e una carta, el ex presidente había negado haber realizado esa afirmación, tras lo cual Fernández se mantuvo en sus dichos.

El jefe de Estado se comunicó ese mediodía desde la residencia de Olivos y por videoconferencia con los gobernadores de lMendoza, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero y San Luis, ante quienes ratificó su compromiso de "gobernar para todos y hacer que las condiciones de vida de la gente sean mejores", a la vez que consideró que "si trabajamos juntos en favor de la gente estamos haciendo lo que debemos hacer".

.

En ese sentido, destacó que los 24 mandatarios provinciales están "absolutamente comprometidos con el desarrollo federal del país, y están convencidos de que nadie se salva solo, sino unidos".