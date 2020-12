El presidente Alberto Fernández dijo este jueves que el Gobierno quiere "un país que no olvide, que busque justicia y busque la verdad", al encabezar junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de la entrega de los premios Azucena Villaflor, correspondientes al periodo 2015-2020 en el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos (ex ESMA).



"Si logramos eso, seremos una sociedad mejor", advirtió el jefe de Estado en el acto que se hizo en el Día Internacional de los Derechos Humanos, tras ser suspendidos durante los últimos años, en la anterior gestión.



La Vicepresidenta, por su parte, recordó que la ex ESMA es un "lugar emblemático" de este gobierno y de los argentinos, y rememoró que acompañó al exmandatario Néstor Kirchner un 24 de marzo a ese edificio y que mujeres de cooperativas víctimas de violencia y pobreza trabajaron en la recuperación del establecimiento.

.

Asimismo, le dijo al Presidente que "tiene una tarea muy dura, porque a la pandemia de la de la economía macrista le sobrevino esta inédita, que todavía no sabemos cómo va a terminar".





"Ahora hay otros derechos humanos que tenemos que venir a reparar", expresó Fernández de Kirchner y convocó a la dirigencia a que haga "cada día un poco mejor" la vida de la gente.

El acto

Participaron de modo remoto Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo; Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y Hebe de Bonafini, de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.



Los premios fueron entregados a Víctor Basterra -ya fallecido- por lo que fue recibido por sus hijos, y a Rosa Schoenfeld de Bru, Vera Vigevani de Jarach (por videoconferencia), Ángela (Lita) Paolín de Boitano, Iris de Avellaneda, y Rosa Tarlovsky de Roisinblit (también por videoconferencia).

.

Asimismo, la titular de la Agencia Federal de Información (AFI),, puso a disposición de la ciudadanía la información hallada sobre 13 organismos de derechos humanos, que integran el archivo de la ex Dirección de Antecedentes de la ex SIDE, además de un apartado especial sobre la Marcha de la Resistencia.