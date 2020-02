Advertencia final

La entrevista del presidente argentino con el papa Francisco duró exactamente 44 minutos. En ese lapso se analizaron algunos temas sobre la situación en el país.



Pero sin duda un breve pasaje acerca de la presencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) también se tocó. De acuerdo con lo trascendido en la Casa Rosada, el Papa habría dado su parecer en torno a lograr “entendimientos”. No dijo más nada. Una voz de “adentro” de la Presidencia que se contactó con “Crónica” dijo que el encuentro fue muy amigable y las sonrisas, casi de continuo.



“Existe una buena relación entre el Santo Padre y Alberto Fernández”. Consideró esa misma fuente. Después los comentarios de Balcarce 50 volvieron a Buenos Aires. Aquí la cosa sigue igual.



Hay ciertos movimientos que abren caminos favorables para el futuro, pero en cuanto a precios, salarios y terminar con la desocupación “la cosa es bastante complicada”, declararon los que están sobre esos temas. Justamente la titular de Comercio, Paula Español, es una verdadera movilizadora dentro del área y se topa con todos los comerciantes que no dejan de aumentar los valores.

Busca la manera de que los precios “cuidados” no se modifiquen “para arriba”, sino que revela algunas medidas que “en cualquier momento se tomarán para terminar de una vez por todas con alzas injustificadas”.

Al mismo tiempo, algunas voces oficiales, acompañadas por otras que vienen de la calle, alegan que “nadie dice que no se negocie la situación con el Fondo Monetario, pero hay que darle mayor trascendencia a lo que ocurre en el ámbito interno, donde la gente sufre por falta de dinero para comprar alimentos”. Sin duda, un relevante concepto que corre a diario en diferentes sectores y que impacta dentro de los sindicatos es que ya no quieren aumentos fijos, sino que deciden paritarias directas y “cuyo porcentaje empate, por lo menos, con la inflación imperante, superior al 50 por ciento”.



La CGT lo dice permanentemente, aun cuando sostiene que movimientos de huelga no habrá, “pero los empresarios deben entender que hay mucha gente vulnerable que la está pasando muy mal”. La Rosada está trabajando de manera intensa, a pesar de que el Presidente se encuentra en una gira de trascendencia por Europa.



Santiago Cafiero, con su Jefatura de Gabinete, no cesa de hablar con todos los sectores y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, dialoga con representantes políticos constantemente, aun cuando no se hagan públicas ciertas entrevistas o comunicaciones telefónicas.

Una idea en estudio

El cronista, que no sólo recorre la Casa Rosada sino también otros sectores que tienen directa relación con los movimientos oficiales, supo que en otras áreas de tipo político, fuera de la sede gubernamental, comentan que se da como posibilidad la concreción de una idea para momentos cercanos.



Algunos intuyen, por haber oído el rumor, que el gobierno de Fernández tendría el propósito de reunirse con todos los dirigentes políticos para analizar en conjunto una serie de grandes temas con el propósito de crear, de una vez por todas, el Consejo Económico y Social. La idea está encendida desde hace rato, pero nadie, hasta el momento ha pegado el grito definitivo para que cuaje ese deseo. Justamente el ministro del Interior, en algún momento con “cierto político” -no dan nombres-, aludió a ese propósito, que luego llegó al Presidente. De allí que no se descarte la existencia de una realidad futura para que ese Consejo abarque tópicos relevantes de la vida nacional. Estaría presidido por un equipo de dirigentes opositores de primer nivel.

Macri, “el caradura”

Siguiendo nuestro lema de publicar lo que es real y lo que no es pero puede ser, vamos directamente al abecedario para rescatar lo que oímos:

A) El mundo oficial y mucho más allá quedó sorprendido cuando surgió la noticia de que Mauricio Macri, ex presidente de la Nación, había sido designado presidente de la Fundación de la FIFA, el máximo organismo del fútbol mundial. Desde todos los rincones del país salieron a criticar el nombramiento y hasta lo interpretaron como una forma de “tener fueros” para evitar cualquier intentona de que termine preso por la cantidad de causas que tiene. Sin embargo, lo que más explotó en boca de la gente es un condimento verbal que surgió de sectores laborales a los cuales hizo sufrir durante su gobierno y que está minando a los argentinos: el hambre de los chicos. Es así.

Durante su gestión Macri dejó hambrientos a muchos niños, por cuanto sus padres fueron echados del trabajo ante la tremenda crisis que derivó en cierres de empresas, y a lo que se sumaron tarifazos verdaderamente criminales. Lógico. En su nuevo cargo deberá ocuparse -así lo dice la reglamentación de esa fundaciónde la educación de los niños; de ofrecerles una adecuada política de salud y otros menesteres que hacen al futuro de la niñez.

“Justamente él, que ha hecho morir de hambre a la niñez argentina”, declaró un conspicuo funcionario del gobierno y al cual se sumaron infinidad de sectores de diferentes banderas políticas y de todo el país.

“Es un gran caradura, por no calificarlo con otras expresiones imposibles de publicar”, sentenciaron desde sectores no solo oficiales sino también del ámbito privado. Causó, sin duda, una ira espontánea; rechazable por donde se lo busque. En los más altos niveles del gobierno se escuchó una sola frase: “Esto es increíble que ocurra”.

B) Los radicales, enojados con Macri. Una vez más el ex está en boca de todos, pero siempre con rechazo a sus acciones. Esta vez le echó la culpa al partido centenario de no haber sabido coadyuvar al gobierno en los últimos cuatro años. Y para colmo se mandó una grosería: “Yo les dije que no actuaran así porque nos vamos a ir a la mier...”. Alfredo Cornejo le apuntó de esta manera: “No puede ser nunca más líder de ninguna oposición”. En el Ministerio del Interior llegaron algunos mensajes de radicales que rechazaron siempre los movimientos del que terminó su carrera política, donde se señalaban conceptos en los cuales califican al ex “de un verdadero inútil e ineficaz para conducir un país”. Las cosas de que se entera uno.

C) Aumento de salarios para el personal de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Incrementaron en más del 20 por ciento las remuneraciones mínimas a partir del 1º de febrero y Ramón Ayala, en breve alocución, esbozó su satisfacción “para que los compañeros no pierdan el poder adquisitivo y puedan trabajar dignamente”.

D) “Le ofrecí la embajada en el Vaticano”, dijo Alberto Fernández antes de viajar a Italia. Se refería a Fernanda Silva, de ancestros africanos, que trabajó con el ex canciller Rafael Bielsa y llegó al puesto segundo cuando Eduardo Valdés ejercía la titularidad en la Santa Sede. El Presidente envió el pliego a la Nunciatura y ya en Roma se comienza a confirmar su nombramiento definitivo. Cabe destacar que la dama entrevistó al mandatario durante la semana anterior en varias oportunidades.

La E) es la última del bloque. Hace pocos días hubo una reunión de Sergio Massa, Cafiero y De Pedro con los mandatarios opositores Horacio Rodríguez Larreta (Ciudad de Buenos Aires), Rodolfo Suárez (Mendoza), Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes). Se habló de todo. Pero créalo.

Se habló de la polémica Elisa “Lilita” Carrió y agárrese “de las manos”: la elogiaron por su reconocimiento al acompañamiento de la renegociación de la deuda. ¿Vio que hay cosas no creíbles que se convierten en realidad?

