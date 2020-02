El presidente Alberto Fernández pidió "prudencia" en la discusión sobre la condición de ex funcionarios detenidos en causas por presuntos hechos de corrupción y afirmó que, en la Argentina, no hay "nadie detenido sin causa a disposición del Poder Ejecutivo", condición necesaria, indicó, para definir a un "preso político".

"El tema semántico no es menor porque el preso político técnicamente es el que está a disposición del Poder Ejecutivo; es el preso sin causa. Yo no tengo a ningún preso polìtico y, obviamente, me molesta que digan que tengo presos políticos porque no los tengo", afirmó el mandatario. En este sentido, en una entrevista con radio Continental, Fernández pidió "ser prudentes" con ese tema porque, dijo, "si en el mundo escuchan que en la Argentina hay presos políticos, lo primero que piensan es que Alberto Fernández mete gente en la cárcel por su condición política".

"Es una discusión tan innecesaria la que estamos viviendo", juzgó el Presidente, quien insistió en pedir "prudencia" en relación a este tema. En este punto, Alberto Fernández recordó su histórico cuestionamiento a las "detenciones arbitrarias" y reseñó la visita que le hizo a finales de 2016 a Milagro Sala, a quien sí consideró -en lo que atañe al primer tiempo de su detención- una "presa política" y aludió así a la circunstancia de "detención indebida" de la dirigente jujeña.

Se refirió además a "los procesos que estaban muchas veces viciados por sus formas" y subrayó que, en la gestión de Cambiemos, eso "siempre recaía sobre los procesos que afectaban a opositores del gobierno de Mauricio Macri". En este punto, citó como ejemplo a la situación que, en tiempos de la gestión de Cambiemos, cuando era una senadora opositora, atravesó la ahora vicepresidenta Cristina Kirchner.

"Le he puesto nombre y apellido a los jueces que, con sus `doctrinas jurisprudenciales`, han de algún modo institucionalizado una doctrina muy penosa para la Argentina que permite el encarcelamiento preventivo de un modo desmedido, sin que exista sentencia definitiva; me he cansado de decirlo", reseñó. Por ese motivo, se preguntó "qué parte no entienden" de su postura y evaluó que, "el resto, es una discusión semántica" sobre de qué tipo de detenciones se trata.

.

La interna Berni-Frederic





Alberto aseguró que el Gobierno está "para ayudar y no para polemizar" en materia de seguridad con los distritos, al referirse a la carta que el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, le envió a su par de Seguridad a nivel nacional, Sabrina Frederic, en la que le pidió que retirara las fuerzas federales del territorio bonaerense.

En ese sentido, el jefe de Estado remarcó que "las provincias son responsables de su seguridad" y que "lo que hace el Estado Nacional es colaborar y coordinar con ellos" cuando debe hacerlo. "Lo que piensa Berni pregúnteselo a Berni; no tengo idea. Lo que está claro es que todos nosotros queremos, y lo hablé con Axel (Kicillof) el sábado, trabajar para que los bonaerenses y toda la Argentina viva en paz, y que la inseguridad no sea un problema", aseveró Fernández.

En este marco, planteó que, "si el ministro de la provincia (por Berni) tiene un método propio, que lo aplique, es su responsabilidad", y subrayó que, de parte de la Nación, lo que existe es ánimo de "ayudar" y de "no de polemizar". "Nosotros estamos para ayudar; no estamos para polemizar", enfatizó el Presidente al referirse a la carta que Berni le envió a la ministra Frederic la semana pasada y que, en las últimas horas, trascendió a la prensa.

.

"Objetivamente no podemos cumplir con la deuda"





El mandatario aseguró que la Argentina no puede "cumplir" con el pago de la deuda al FMI en los vencimientos establecidos por el gobierno anterior y advirtió que, por el contrario, en caso de hacerlo, se estaría "sumiendo a la economía en una postración absoluta". "Objetivamente no podemos cumplir", sostuvo.

Consultado sobre si un buen resultado en la negociación con el FMI podría allanar el camino para discutir luego con los bonistas, Fernández graficó: "Son dos caminos que se necesitan, no sé si se cruzan, pero sí se necesitan".



"Quisiéramos destinar el pago de la deuda a la reestructuración de la economía; si pagáramos, igual no nos va a alcanzar, pero estaríamos sumiendo a la economía en una postración absoluta", apuntó.

Además, Fernández planteó que el pago de su deuda que hizo la provincia de Buenos Aires días atrás "no es la regla" y que eso se decidió porque se evaluó que, en el inicio de las conversaciones, no era conveniente incumplir.

.

"Revisión seria" de tarifas de servicios públicos

Fernández reafirmó su intención de avanzar con "una revisión seria" del esquema tarifario de la Argentina y advirtió que no puede haber servicios públicos "en dólares, en una economía que funciona en pesos" porque "eso genera una distorsión".

"Tengo la impresión que en la Argentina hay que hacer una revisión de todo porque todos estos años que pasaron se cobraron unas tarifas enormes, en dólares, y vimos que sube la temperatura y se corta la luz y eso es falta de inversión, pero nos decían que había que subir las tarifas para garantizar inversión", declaró el jefe de Estado. Además, juzgó que está "bien" que las empresas proveedoras de los servicios ganen plata, pero opinó que deben hacerlo "en los términos de riqueza del país".

"No puede haber servicios en dólares en una economía que funciona en pesos porque eso genera una distorsión enorme", argumentó y reseñó que, al observar los "balances de las empresas distribuidoras, uno se da cuenta que han ganado muchísima plata".

.

Despenalización y legalización del aborto

El presidente reiteróla necesidad de "despenalizar y legalizar el aborto" para que todas las mujeres accedan "a la salud pública y reciban la atención adecuada" y tildó de "hipocresía" continuar con la discusión mientras "los abortos se siguen practicando".

Advirtió, además, que el hecho de que "esa práctica sea legal, no significa que sea obligatoria", en alusión a que no interfiere sobre quienes estén en desacuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo. "El aborto hoy es un delito -remarcó- y, por lo tanto, obliga a las mujeres que lo practican a hacerlo en condiciones de clandestinidad que generan un enorme riesgo".

Apuntó que "la mujer con recursos puede ir a un sanatorio y allí le practican el aborto, y todo se convierte en un certificado que dice que fue un aborto espontáneo", mientras que la que no tiene recursos "termina en manos de un curandero o paramédico que, generalmente, recurre a prácticas muy lesivas para la salud de la mujer".