El presidente Alberto Fernández reivindicó este mediodía “el valor de la industria en la sociedad para poder generar trabajo y ser competitivos”, al encabezar un encuentro virtual con más de 90 integrantes del área joven de la Unión Industrial Argentina ( UIA) de todo el país.

“El secreto para que la economía se mueva y crezca es que crezcan el consumo y la exportación”, afirmó el mandatario desde la residencia de Olivos, donde estuvo acompañado por el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, Guillermo Merediz; y el presidente de UIA Joven, Tomás Karagozian (UNIR), y la secretaria de la institución, Marysol Rodríguez (UICBA).

En ese sentido, el jefe de Estado señaló que “necesitamos que ustedes inviertan y lleven al mercado interno y al mundo lo que producen”, al tiempo que subrayó la importancia de “proteger la industria local como se hace en todo el mundo”.

El mandatario explicó que el Gobierno nacional se encuentra preparando un plan de medidas para fomentar la producción industrial y la exportación en todo el país según las necesidades de cada zona. “Le he pedido a mi equipo que veamos cómo aplicar cada medida según el lugar y las necesidades diferentes que hay en cada caso”, explicó.

“Después de la pandemia tenemos una oportunidad maravillosa para producir alimentos para el mundo”, informó el Presidente y destacó: “El plan es que el Estado esté presente ayudando a cada sector según lo que cada uno necesite. A cada sector estamos dándole una respuesta específica”.

En cuanto a la situación industrial en el país, el mandatario aseguró que “la pandemia reveló que el capitalismo financiero ha permitido tanto enriquecimiento concentrado, facilitando que la pobreza se distribuya entre millones”, al tiempo que afirmó: “Para que el capitalismo funcione se necesita consumo, y es una necesidad imperiosa distribuir de modo más equilibrado la riqueza”.

“Son ustedes quienes deben decidir que sus empresas contaminen menos, que los trabajadores estén bien pagos, porque los cambios vienen por la decisión de una generación que decide hacer otra cosa”, expresó el jefe de Estado, y puntualizó: “Somos nosotros los que podemos cambiar las cosas, y cada uno de ustedes tiene un pequeño mundo en el que viven familias que dependen de sus decisiones”.

Sobre la importancia de fomentar una industria descentralizada y competitiva, el mandatario explicó: “El federalismo no existe en la Argentina, y eso muestra el espantoso nivel de concentración que tiene el país”, y destacó: “Necesitamos hacer un plan de infraestructura que permita el desarrollo del interior del país sin perjuicio del resto de las obras que tenemos que hacer para conectar al país”.

“Si nosotros no diseñamos otro país estamos fulminados porque va a ser muy difícil poder promover la inversión del interior, y por eso lo que necesitamos es abrir alternativas para que los productores saquen sus productos del mejor modo”, puntualizó.

Respecto del rol de las cámaras y federaciones industriales jóvenes, el Presidente expresó: “El país tiene que empezar a construir otra historia, necesita poner en el escenario a una generación que se acostumbre a potenciar los acuerdos y no las diferencias; y esa generación de reemplazo hay que buscarla en la política, en los sindicatos y en el mundo empresario”. Y explicó: “En una sociedad, en los partidos políticos, en las uniones industriales no todos pensamos igual ni somos iguales, sino que tenemos puntos en donde pensamos parecido y muchos otros donde pensamos distinto”, y añadió: “El secreto es potenciar los puntos de acuerdo y no las diferencias”.

Por último, el Presidente explicó que la educación, la ciencia y la tecnología “son el motor de los países de avanzada y tenemos que ponerlas como prioridad porque tiene que ver con nuestra idea de pensar una nación rica. Si no somos capaces de desarrollarlas no vamos a ser un país rico, y tenemos todo para hacerlo”.

“La inversión en esas áreas fue muy maltratada durante los últimos cuatro años, y que la Argentina crezca y se desarrolle depende de lo que invierta en educación, ciencia y tecnología”, subrayó.

Durante la actividad, el presidente de UIA Joven destacó: “La política industrial es transversal, y queremos reivindicar el valor de la industria en la sociedad para poder generar trabajo y ser competitivos”, y subrayó: “La única forma de desarrollarnos y crecer es trabajando de manera conjunta”.

Por su parte, la secretaria del organismo señaló que “los industriales solos no podemos cambiar el país, y necesitamos tender puentes con otras áreas como la de los dirigentes sindicales que quieren un desarrollo productivo como nosotros”, y destacó: “Si logramos tener confianza y espacios comunes vamos a poder dialogar más fecundamente”.

UIA Joven surgió en 2012 por decisión de las autoridades de la Unión Industrial Argentina, con el objetivo de propiciar la formación de los futuros dirigentes industriales y fomentar la integración generacional en el marco de la institución.

El área está constituida por industriales y emprendedores menores de 40 años, que representan a cámaras regionales y sectoriales de todo el país. Busca articular debates e ideas a nivel federal para consolidar un desarrollo nacional a nivel productivo, económico, político, cultural y educacional.