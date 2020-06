El presidente Alberto Fernández aseguró este viernes en La Rioja que su gobierno no está "para estatizar empresas", sino para "rescatar" aquellas que son "centrales para el país" y exhortó a "cuidar esa actividad pujante del agro" para que "no se extranjerice".



El jefe de Estado se refirió así a la situación del Grupo Vicentin, cerealera en concurso de acreedores y cesación de pagos, que fue intervenida esta semana por el gobierno.



"No estamos quitándole la empresa a nadie, estamos rescatando una empresa que, si sigue así, va a dejar de existir o va a quedar en manos de capitales que no son argentinos", afirmó el Presidente y apuntó: "La historia muestra que frente a la pandemia, el capital propio es muy importante".

Recomendó además comparar este tipo de decisiones, como las tomadas en los últimos días por "Alemania o cualquier país europeo" sobre el rescate de empresas en sus territorios.



"Esto no es un acto heroico, ni una epopeya; es un acto de racionalidad económica y de necesidad económica, que es garantizar que ese polo cerealero no se siga extranjerizando", advirtió.



Consideró que en ese "rescate" de Vicentin "está gran parte de la producción argentina, de nuestras exportaciones y del futuro argentino" y garantizó: "Vamos a cuidarlo mucho".



El Presidente arribó este mediodía a La Rioja, donde fue recibido por el gobernador Ricardo Quintela en el Aeropuerto Capitán Vicente Almandos Almonacid, de la capital provincial.

Fernández retoma este viernes su agenda federal con una visita a La Rioja y luego a Catamarca, donde recorrerá fábricas y firmará convenios de obras públicas.

Participaban de la comitiva el ministro del Interior, Eduardo de Pedro; la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa; el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; y la secretaria de Promoción Turística, Yanina Martínez.

En lo que respecta a obras, el La Rioja comenzarán a ejecutarse en 19 municipios, a través del programa "Argentina Hace", con una inversión estimada de $317 millones. Se trata de obras de agua y saneamiento, infraestructura hídrica, accesibilidad y conectividad urbana y rural, y equipamiento social, que permitirán crear empleos locales con paridad de género.

También licitarán un nuevo proyecto de renovación urbana del Área Central y desagües pluviales en la ciudad de La Rioja por un monto estimado de $375 millones.

Por otro lado, en La Rioja, pondrán en marcha nuevas obras de agua potable y saneamiento, con una inversión de $1.609 millones para cinco localidades, incluyendo la capital provincial.

En el área de vialidad reactivarán las obras en la Ruta Nacional 73, así como también el mantenimiento del Paso Internacional Pircas Negras a Chile, para mejorar las áreas con dificultades actuales para el tránsito.

El Presidente y su comitiva fueron recibidos por el gobernador (Télam).

Otras obras previstas son la reactivación de 77 kilómetros de la obra de la Ruta Nacional 76, Camino Internacional a Chile por Pircas Negras, desde Quebrada Santo Domingo a Pircas Negras, por una inversión de $1.894 millones.

A esos rubros sumarán obras en infraestructura sanitaria, entre ellas la finalización del hospital de Portezuelo, con una inversión de 6 millones de pesos para beneficiar a 1.800 habitantes.