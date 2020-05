El presidente Alberto Fernández aseguró el pasado viernes que "no se vislumbra" la vuelta a las clases presenciales en las escuelas y aseguró que el tema "por ahora no es prioridad", por lo que "seguirá manejándose en forma remota".



El Jefe de Estado, durante la conferencia de prensa en la que anunció la extensión de la cuarentena por el coronavirus hasta el 24 de mayo, dijo que con el ministro de Educación, Nicolás Trotta, "hablaremos, cuando comience esto a aliviar, sobre la situación de los que estudian y los que enseñan".



"Pero por ahora el tema no es prioridad", dijo el Presidente y agregó: "Volver a dar clases será algo muy distinto a lo que nosotros conocimos y debemos prepararnos muy bien porque son nuestros chicos, son el futuro y tenemos que cuidarlos mucho".

.



Respecto a afirmaciones de Trotta sobre que la vuelta a clases sería cuando esté disponible la vacuna, remarcó: "Tampoco vamos a precipitarnos, creo que Nico (Trotta) cuando habla de la vacuna plantea el escenario ideal".



"Con vacuna el riesgo se terminó", continuó Fernández y aseguró: "No sabemos cuando va a estar, algunos dicen en unos meses, otros para fin de año y otros por los protocolos a mediados del año que viene".



Y añadió: "Lo que digo es que los chicos por ahora que sigan mandándome dibujitos por Twitter".



Trotta había planteado la posibilidad de un escenario de vuelta a clases para después de las vacaciones de invierno, en caso de que los epidemiólogos lo consideren, y que el retorno sería escalonado dando prioridad a los chicos que terminan el ciclo secundario y a los que inician el proceso de alfabetización.