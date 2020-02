El jefe de Estado Alberto Fernández cuestionó este viernes el planteo opositor respecto del proyecto de ley para modificar las jubilaciones de privilegios, aseveró que no tiene "ningún interés en que los jueces renuncien y se vayan" y recordó que un juez de la Corte "gana tres o cuatro veces más que lo que gana el Presidente o un senador".



En diálogo con Radio 10, Fernández opinó que la oposición se manejó con una "desvergüenza asombrosa", luego de que este jueves los diputados de Juntos por el Cambio se retiraran del recinto donde se debatía la ley en la Cámara de Diputados.





.

"Ayer escuchaba hablar a un diputado de la oposición y me preguntaba seriamente cuál es su honestidad intelectual por decir que uno promueve esta ley para vaciar la Justicia", cuando "sólo tiene el propósito de que las cosas se igualen un poco en Argentina", agregó el mandatario.



En este marco, Fernández insistió: "Yo no tengo ningún interés de que los jueces renuncien y se vayan, no induzco a nadie a jubilarse y ojalá los jueces dignos sigan trabajando y entendiendo que se tienen que hacer un aporte distinto a la Argentina".



"El país está pasando por un momento muy difícil, entonces esos regímenes son insoportables, simplemente desde la lógica, porque que haya jubilaciones promedio de 350 mil pesos, y otras que están cerca de los 700 mil es de un costo fiscal altísimo", puntualizó.



El Presidente también afirmó que convocaron a los miembros del Poder Judicial para debatir la ley, aunque encontraron "una resistencia muy grande", y agregó que el presidente del Consejo de la Magistratura le llevó una propuesta que incorporó (la de cambiar las edades jubilatorias), también para "tratar de darle certezas a algunas dudas que tenían".