El presidente Alberto Fernández aseguró este martes que Argentina está en la instancia de la pandemia "en la que no hay antecedentes", que es la de la propagación en los barrios populares, algo que en Europa no existe, y aseveró que están buscando "buscar soluciones" a través de la calidad científica argentina.

En este sentido, indicó que "está claro que en el AMBA tenemos un problema y debemos esperar cuidadosamente cómo evoluciona", pero remarcó que "el resto del país evoluciona bien".

"Salvamos muchas vidas con la cuarentena, pero sabemos que es una medida que tendrá consecuencias y tenemos que prepararnos para afrontarlas", analizó y enfatizó: “¿Alguien puede pensar que me puedo enamorar de la cuarentena. ¿Ese puede ser el sueño de un Presidente?. Quiero un país que produzca, que esté de pie. Estamos aplicando el único remedio que la ciencia dice que funciona”.

Fernández dijo que no entiende las protestas, pero sí "al que demanda poder trabajar", aunque sostuvo que la decisión de la cuarentena "no es un hecho arbitrario", en declaraciones a radio Metro.

Por otra parte, afirmó que le preocupa “cuidar la salud mental de los argentinos” durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus.



"Nos preocupan las situaciones de femicidios, violencia de género y suicidios que se pueden dar en el aislamiento, es algo que estamos tratando desde el primer día, por eso propuse la salida de los chicos. Estamos atentos a los casos de violencia familiar en los barrios”, señaló.

El presidente Alberto Fernández contó que pidió en el G20 que la información sobre una vacuna contra el coronavirus “sea socializada por todos los países”.



“Pedimos con el presidente de Francia, Emmanuel Macrón, en el G-20 que toda la información sobre la vacuna del coronavirus sea socializada por todos los países. Es lo mejor que puede pasar”, apuntó.

Crisis en Estados Unidos

En otro tramo de la entrevista, el mandatario se refirió a la crisis que se está viviendo en Estados Unidos tras el asesinato del afroamericano George Floyd en manos de un grupo de policías, que despertó una gran indignación, protestas y hasta saqueos.

"La situación que se vive en Estados Unidos tiene que ver con la desigualdad, no con la pandemia”, argumentó y consideró: “La comunidad negra en Estados Unidos sufre a diario ese tipo de abusos y lo que estamos viendo es una reacción a la desigualdad. No nos podemos hacer los distraídos ante eso".

Aborto

Fernández sostuvo que "la ley del aborto la voy a mandar" al Congreso, pero dejó en claro que "ahora me urgen otros temas", como "el hambre de la gente, el comerciante, el profesional independiente" y subrayó que "lo único que me está sobrando son problemas" para tratar de "hacer frente a todos y que todo este esfuerzo no sea en vano".