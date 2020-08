El presidente Alberto Fernández convocó a la oposición a "reflexionar" por las "malas políticas" durante los últimos cuatro años, y afirmó que "no tiene sentido ofenderse" porque los "datos objetivos muestran" números negativos en ese lapso de gestión macrista, al rechazar críticas formuladas desde Juntos por el Cambio.



"Es útil reflexionar sobre lo que hemos vivido y asumir la tragedia a la que nos han condenado las malas políticas. Esa es la realidad y no tiene sentido ofenderse por lo que los datos objetivos muestran. Al fin y al cabo, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio", publicó Fernández en su cuenta de Twitter.



El domingo, el jefe de Estado había evaluado que "a la Argentina le fue mejor con el coronavirus que con el gobierno de Mauricio Macri", manifestación que generó críticas desde JxC.



En ese sentido, el Presidente reafirmó que, debido a las medidas de protección al empleo adoptadas por el Gobierno del Frente de Todos en "plena pandemia, la caída del empleo registrado fue menor" a la de 2019, año en que gobernaba Cambiemos.

.



"Entre enero y mayo de 2020, la variación interanual de los salarios reales del empleo registrado cayó la mitad de lo que cayó en el mismo período de 2019, cuando la pandemia no existía y gobernaba Cambiemos", sostuvo Fernández.

En esa dirección, el Presidente apuntó que, "en los primeros cinco meses de 2020, con la ATP (Asistencia a la Producción y al Trabajo) y otras medidas (prohibición de despidos y doble indemnización) la Argentina logró que, en plena pandemia, la caída del empleo registrado fuera menor a la observada en 2019, cuando el Covid-19 no existía y gobernaba Cambiemos".



El jefe de Estado acompañó sus posteos con un informe del Ministerio de Trabajo que indica que el empleo registrado en el país "resultó afectado, aunque en menor medida que en un amplio número de países" y enumeró a Estados Unidos, Brasil y Chile.





"No obstante, para nuestro país la destrucción de puestos de trabajo y la contracción del salario real ya eran una realidad mucho tiempo antes de la irrupción del coronavirus", agregó.



En ese aspecto, remarcó que "se observa que, hasta el momento, la pandemia afectó en menor medida la dinámica del empleo salariado registrado de lo que hizo el último período de gestión del Gobierno anterior".