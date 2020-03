El presidente Alberto Fernandez comentó que este martes se anunciarán "una batería de medidas" económicas para "inyectar recursos para que la economía se siga moviendo y el trabajo se sostenga", en medio de la crisis por el coronavirus.



"Vamos a apoyar con más recursos excepcionales a los que tienen la AUH, y están en la situación más débil, vamos a ayudar a las empresas con créditos blandos, e inyectar dinero en algunos sectores de la economía, lo que nos traerá un déficit un poco más grande pero que es necesario afrontar", informó.

El mandatario advirtió que "tenemos que evitar por todos los medios que el virus se propague y, mirando lo de otros países, tener el servicio de salud muy fuerte y evitar que no colapse".

"Tenemos que poder ir dosificando la enfermedad para que todos sean atendidos", aseveró el Presidente esta mañana en diálogo con radio Metro. Y agregó: "Que este virus maldito nos haga entender la necesidad de trabajar juntos y postergar aspiraciones personales e intereses de un sector".

"Es una oportunidad, ¿por qué no la aprovechamos? De esto nadie debe sacar crédito", aseveró el mandatario. "No estamos de vacaciones; si no, vamos a fracasar", señaló el presidente Alberto Fernández.