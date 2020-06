En medio de la pandemia de coronavirus y de la agitación del mundo político por las denuncias de espionaje ilegal durante el macrismo y la expropiación de la empresa agroexportadora Vicentin, el presidente Alberto Fernández dejó algunas definiciones contundentes sobre estos temas que ocupan la agenda mediática.





Alberto calificó de "método perverso" el presunto espionaje ilegal durante la gestión de Mauricio Macri y agregó que no le resulta "lindo" ver que el Estado nacional "utiliza servicios de inteligencia para esas cosas". En este sentido, señaló que "son demasiados los casos que se están viendo y son preocupantes", en referencia a las supuestas presiones políticas a jueces federales en la gestión de Cambiemos, y aseguró que los magistrados saben "perfectamente" que en su Gobierno "no van a recibir emisarios del presidente ni del ministro de Justicia".



En una entrevista con Radio 10, el presidente consideró "un espanto como práctica" que se hayan realizado tareas ilegales de espionaje a presos en la cárcel de Ezeiza durante el gobierno de Macri, reconoció que lo "sorprendió" esa denuncia y consideró que "seguramente" a él también lo "habrán grabado" cuando fue al penal a visitar "a detenidos que estaban injustamente presos".





Fernández defendió la intervención estatal de la firma Vicentin. "Intento rescatarla porque hay 7.000 personas que trabajan allí, porque la ciudad de Avellaneda vive de Vicentin, porque es un operador muy importante y porque ese mercado es un mercado estratégico para el desarrollo de la Argentina", remarcó.



En este sentido, el presidente aseguró que no hubo condicionamientos ni planteos "a cambio de nada" en la reunión con los dueños de Vicentin, quienes sí "ofrecieron colaborar y ayudar", y remarcó que la "prioridad" del Gobierno es que "los productores vuelvan a confiar en la empresa, que se pueda pagar y vuelva a exportar en un marco de mayor transparencia".



Coronavirus en AMBA

Sobre la pandemia, Alberto afirmó que le "preocupa y mucho" el aumento de contagios de coronavirus en los últimos días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y, si bien dijo entender "esa presión de liberar" actividades, las aperturas indiscriminadas "se traducen inexorablemente en contagios y muertos", subrayó.



En este sentido, se mostró partidario de "restringir" la utilización del transporte público y las salidas a correr autorizadas por el gobierno porteño, tras expresar su "preocupación" por la concentración de gran cantidad de personas que esta semana se vio en parques y plazas de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la flexibilización del aislamiento.



"Cuando los canales de noticias transmitían cómo estaba Palermo, le escribí a Horacio (Rodríguez Larreta) y le dije: Che, Horacio, esto así no funciona", contó, al tiempo que aseguró que van a "seguir trabajando juntos" y "tomar decisiones ya sobre este punto porque no podemos quedarnos de brazos cruzados y no queremos que se enferme la gente".

Cristina Kirchner



En tanto, el presidente de la Nación consideró una "premisa falsa" pensar que su vice, Cristina Kirchner, toma las decisiones en el Gobierno y señaló que esa hipótesis es difundida "para perjudicarla a ella" y a él mismo.



Deuda externa



Alberto Fernández subrayó que "todos queremos evitar el default" y adelantó que se reunirá este domingo por la tarde con el ministro de Economía, Martín Guzmán, para analizar la deuda y reforma fiscal.



El presidente afirmó que "la Argentina está haciendo un enorme esfuerzo tratando de hacer una oferta que atienda también el reclamo de los acreedores" y que quiere "ser optimista" con un acuerdo que "no condicione a la Argentina" de cara al futuro.



Fernández señaló que "el problema central que tenemos es que es una deuda que se tomó muy rápidamente y que se tiene que pagar en muy corto plazo", en referencia al exponencial crecimiento registrado entre 2016 y 2019, durante el gobierno de Macri.



"La reestructuración de esta deuda es complejísima", apuntó el mandatario, y tras recordar que las conversaciones comenzaron hace dos meses, remarcó que "ahora estamos tratado de hacer una nueva oferta, demostrando nuestra buena fe de acordar, con una oferta que se acerque un poco más a lo que piden los acreedores".



ATP





Además, el presidente pidió que se mire "la película entera" y que se recuerde que su gobierno "nunca" estuvo "ausente de las necesidades del sector privado" y que "le pagó el sueldo a 2 millones de trabajadores" privados cuando irrumpió la pandemia de coronavirus.



"Todos hablan y hablan de Vicentin, pero les recuerdo que el gobierno le pagó la mitad del sueldo a 2 millones de trabajadores de la actividad privada y nadie dice nada. Está bien que nadie diga nada porque el sector privado está sin producir, pero lo que pido siempre es que miren toda la película", expresó Alberto.