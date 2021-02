El presidente Alberto Fernández afirmó “nadie quiere que las clases no empiecen” en forma presencial, pero remarcó que “el Estado tiene que garantizar las condiciones seguras” para el regreso a las aulas en el contexto de la pandemia de coronavirus.



El mandatario observó, en una entrevista con Página/12, que “se ha planteado un escenario en el que parece que la Ciudad quiere y el resto no” que los alumnos vuelvan a las escuelas.



Asimismo, calificó como “una tragedia que un chico se retrase en su educación”, y señaló que “ya tenemos que pensar que en un año se van a tener que completar los contenidos de dos” tras un 2020 signado por la educación virtual por la pandemia.

El jefe de Estado también opinó que “ los docentes mayores de 60 años deben ser vacunados", así como "todos los docentes de menos de 60 años con alguna enfermedad prevalente", y que aquellos trabajadores de la educació n "que están en riesgo y no son vacunados tienen que ser reemplazados por suplentes”.



“No veo oposición de los docentes a este planteo, veo que se ha planteado mediáticamente un debate en el que quieren mostrar un dilema falso”, advirtió Fernández en la entrevista publicada este domingo.



Consultado sobre la reaparición pública del expresidente Mauricio Macri solicitando al Gobierno nacional el regreso de las clases presenciales, el primer mandatario ironizó: “Será que a él la pandemia lo puso más bueno”.



Además, remarcó que “a la luz de lo que ha sido su historia de presidente, fue un gobierno que en materia educativa no hizo otra cosa que retrasar la educación y retacearle recursos”.

Llegada de vacunas

Alberto Fernández estimó que el 15 de febrero próximo se normalizará la provisión de las vacunas Sputnik V y se mostró esperanzado en que "de acá el 31 de marzo" Argentina reciba la cantidad de dosis "que Rusia se comprometió a entregar" y así "acelerar la vacunación al máximo".



Durante el reportaje, Fernández afirmó que el Gobierno apunta a vacunar mensualmente contra el coronavirus "a lo sumo cuatro millones y medio de personas", y adelantó que "para acelerar el proceso" de aplicación se está evaluando "habilitar farmacias".



Fernández detalló que "hubo claramente una demora en las previsiones que había hecho Rusia, que a esta altura debería haber entregado 10 millones de vacunas".

.



"La explicación que nos dan es que ha habido un retraso en la elaboración, porque parece que en la producción de vacunas hay que hacer como una escalada en la producción", aseguró y luego remarcó: " Los cálculos dan cuenta de que después del 15 de febrero todo se normalizará y yo confío que sea así".



Al ser consultado cuál será el tiempo en que Argentina podrá vacunar a su población, el Presidente respondió: " Nosotros el cálculo que hacemos es que mensualmente podemos vacunar a lo sumo cuatro millones y medio de personas. Y estoy viendo experiencias que utilizan en el exterior, como habilitar farmacias para ampliar el número de establecimientos y acelerar el proceso".



Sobre las vacunas con cuales contará la Argentina, Fernández informó que "en unos días llegarán más vacunas de Rusia y vacunas de AstraZeneca, que nos está adelantando parte de lo que se habían comprometido a entregar en febrero".

"Sigo con la idea de que podamos recibir las vacunas de acá el 31 de marzo que Rusia se comprometió a entregar y acelerar la vacunación al máximo, porque la propuesta y la idea que yo tenía era contar con ellas para vacunar a las 13 millones de personas que están en situación de riesgo."



En ese sentido, señaló: "Ahí incluyo al personal de la salud, de las fuerzas de seguridad, a los docentes, a los mayores de 60 años".



También fue consultado si no fue arriesgado adelantar las fechas en que se iba vacunar, y al respecto dijo: " En verdad, lo que nosotros hicimos fue contar lo que dice el contrato (con el Fondo Ruso de Inversión Directa y el Centro Gamaleya) y ha habido una imposibilidad fáctica de Rusia de cumplir con ese contrato. Para dispensar un poco a Rusia hay que decir que ese problema lo enfrentan todos".

"Yo en estos días hablé con el primer ministro de Portugal, Antonio Costa; con Angela Merkel y con Emmanuel Macron. Los tres tienen los mismos problemas para recibir vacunas e inclusive con Merkel le dedicamos a este tema una parte extensa de la charla. Como en Alemania no tienen aprobada aún la Sputnik V, quería conocer qué experiencia teníamos. Le transmití mi experiencia y la confianza que tengo en la vacuna, que es absoluta, porque no hemos reportado un solo efecto adverso", subrayó.



En relación al contrato con Pfizer, afirmó: "Pfizer no tuvo vocación de avanzar con nuestro contrato, no soy yo quien no ha querido. Han tenido dificultades en el suministro y por eso tienen los problemas que tienen en Europa y en otros lugares de América Latina".



Además, confirmó que hizo gestiones a partir del pedido de algunos candidatos presidenciales de Perú y Ecuador para que esos países puedan acceder a las vacunas.

Por otra parte, informó que avanzaron las negociaciones para adquirir la vacuna china Sinopharm. Reveló que en ese marco "se ha mejorado el precio" para la Argentina y quedó "en 20 dólares cada dosis", y señaló que "está por concluir el proceso" por el cual la Anmat "tiene que verificar la calidad" de ese fármaco contra el coronavirus.

El mandatario detalló que en las negociaciones con China hubo "una serie de idas y venidas razonables en la discusión".



En relación a la vacuna producida por Sinopharm, señaló: "Es una vacuna particularmente más cara: cuesta 30 dólares cada dosis mientras la Sputnik V cuesta nueve dólares con cincuenta cada dosis".

"Nosotros les propusimos hacer un contrato inicial y quiero aclarar que han mejorado el precio para nosotros y quedamos en 20 dólares cada dosis", agregó.



Y luego acontinuó: " Ellos nos proponen una opción para comprar 4 millones de dosis más en marzo y completar más adelante los 30 millones. Estamos por concluir el proceso donde Anmat tiene que verificar la calidad de la vacuna".



Sinopharm, una de las farmacéuticas más grandes del mundo, es un grupo empresario estatal con sede en Beijing al que se conoce también como China National Pharmaceutical Group (Cnpgc).

Una de las particularidades de la vacuna contra el coronavirus que desarrolló Sinopharm, identificada como BBIBP-CorV, es que para su transporte y almacenamiento no requiere de una refrigeración menor a 0 grados centígrados (alcanza con temperaturas de 2 a 8 grados, condiciones que puede suministrar una heladera común).

Advertencias al Campo

Alberto Fernández advirtió que el Gobierno podría "subir las retenciones o poner cupos" si los exportadores de alimentos trasladan a sus productos "los precios internacionales", y afirmó que esto no significa que su administración esté "contra el campo", sino "a favor de la mesa de los argentinos".

El mandatario ejemplificó con el caso de la carne al señalar que antes "China era un país que solo importaba carne envasada y había un número limitado de frigoríficos que tenían capacidad de exportar" y "ahora decidió importar carne con hueso, medias reses".



En ese marco, Fernández añadió: "El productor de carne tiene la posibilidad de vendérsela al carnicero o vendérsela a China a un precio enorme. Yo necesito que ellos exporten porque necesito dólares que entren. Pero lo que no pueden es trasladar a los argentinos los precios internacionales porque no producen en precios internacionales. Ellos no producen en dólares".

Ante este escenario, dejó en claro que "el Estado sólo tiene dos canales para resolver el problema, dos herramientas que preferiría no usar: subir las retenciones o poner cupos, decir esto no se exporta. Y no hay mucho más tiempo para que decidan".



"Yo les pido que comprendan de lo que estoy hablando y que la gente me entienda. Cuando estoy hablando de estas cosas no estoy contra el campo, estoy a favor de la mesa de los argentinos", remarcó el Presidente en la entrevista, tras lo cual pidió al sector del agro "entender que son parte de la Argentina".



En ese sentido, Fernández agregó: " Yo le he dicho al ministro de Agricultura que todo tiene un punto límite. Les estoy diciendo públicamente que no puedo dejar que esto siga pasando, porque el riesgo es que con la pandemia todos estos productos van a seguir creciendo en su precio y no estamos dispuestos a tolerarlo".

En contraposición con el sector de la carne, el mandatario afirmó que " los aceiteros lo entendieron y organizaron un fideicomiso, resolvieron un mecanismo de compensación entre ellos".



Por lo tanto, advirtió: " Si no lo entienden, me obligan a resolver el problema y no pueden hacerse los desentendidos".



"A mí me votaron para ejercer el poder cuando tengo que ejercerlo. No se puede especular en este contexto, no tienen derecho a lastimar la tranquilidad de la gente", aseveró el jefe de Estado.

