El presidente Alberto Fernández fue el orador principal del acto con el que el Frente de Todos recordó a Néstor Kirchner, a 11 años de su muerte. Frente a dirigentes, militantes y funcionarios que se reunieron en el estadio del club Deportivo Morón, el jefe de Estado apuntó contra el FMI y se propuso defender los intereses de todos los argentinos.

"Nada hay más importante que sacar del pozo de la pobreza a los argentinos que han caído ahí. No pensamos en un país para pocos, sino para todos; no tenemos esa idea que dice que en Argentina sobran 20 millones de habitantes", planteó el mandatario, criticando las posturas que se le adjudican a Juntos por el Cambio.

En particular, Fernández fue contundente al hablar de la renegociación de la deuda que el macrismo tomó con el Fondo Monetario Internacional. "No vamos a hacer un acuerdo que deje más postergados a los argentinos; si todavía no cerramos un acuerdo es porque no nos vamos a arrodillar por pagar una deuda; voy a cerrar con el Fondo el día que sepa que eso no condiciona el futuro de los argentinos", enfatizó.

Fernández recordó su experiencia como jefe de Gabinete durante la presidencia de Kirchner y trazó una comparación entre aquellos años y la actualidad. Opinó que la situación del país "se parece" a la del 2003, al afirmar que "en aquel entonces la pobreza se había profundizado con las políticas neoliberales que el Gobierno de la Alianza había llevado adelante". También opinó que "tenemos la suerte de tener ese bagaje de experiencia de lo que vivió Néstor". Y luego afirmó: "Voy a terminar la tarea que él empezó".

Quiénes participaron del homenaje a Néstor Kirchner

Entre las figuras de la coalición gobernante que participaron del tributo al expresidente estuvieron los candidatos a diputados Victoria Tolosa Paz, Daniel Gollan, Daniel Arroyo y Leandro Santoro.



También, el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; y los ministros Aníbal Fernández, Claudio Moroni, Jorge Taiana, Jorge Ferraresi, Santiago Cafiero, Gabriel Katopodis, Daniel Filmus, Juan Zabaleta y Tristán Bauer.



Fueron parte del homenaje, además, el secretario general del gremio de camioneros, Hugo Moyano; el dirigente de la CTA de los Trabajadores y diputado nacional, Hugo Yasky; el secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Roberto Baradel; y el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo.

Otras personalidades presentes fueron el diputado Leopoldo Moreau; la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; la titular del Inadi, Victoria Donda; y la legisladora Victoria Montenegro.



En el palco se vio además al secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social Emilio Pérsico; y al secretario de Políticas Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete y dirigente del Movimiento Evita; Fernando Chino Navarro; así como al jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde; y al referente social Juan Grabois.

El mensaje de Alberto Fernández