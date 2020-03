El presidente Alberto Fernández dijo este miércoles que "no es posible que los precios sigan subiendo" y sostuvo que esa situación "tiene que parar porque no tiene lógica", al tiempo que ratificó que el gobierno será "inflexible" ante la suba.



"No es posible que los precios sigan subiendo; eso debe parar porque no tiene lógica y vamos a ser inflexibles", aseguró al participar este mediodía de un almuerzo organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), con la participación de los principales empresarios del país.



Por otra parte, el mandatario hizo un llamado a los empresarios "que están más cómodos que los demás" y les dijo: "No podemos vivir en una sociedad donde vemos que el hambre consume a varios sectores".



En relación al campo, el mandatario aseguró que "es un socio estratégico" del Gobierno y destacó que quedó "demostrado que dialogando las cosas salen bien", al tiempo que exhortó a "trabajar con la industria".



Fernández resaltó que el país "necesita volver a encender la economía y reactivar el mercado interno como paso previo para incentivar las exportaciones" y aseveró que "necesitamos industriales comprometidos con el país".

"El 10 de diciembre del año pasado, la Argentina pudo tomar el volante y girar para no caer en el precipicio; estábamos arriba de un colectivo que se había empecinado en acelerar en el mismo rumbo", consideró.



En ese marco, agregó que, desde que asumió el Gobierno, se logró "cambiar la lógica de la especulación financiera por la lógica de la producción y con la producción en marcha regresa el trabajo, y con el trabajo volvemos a enfrentar la pobreza y el hambre".



"Es inadmisible e increíble el nivel de deuda" tomada por el país en el gobierno anterior; "el endeudamiento tiene sentido si es para que Argentina crezca, pero no es una buena idea para financiar el déficit público", criticó.



Por último, Fernández afirmó que no va a "firmar nada que lastime a los que producen, a los que trabajan y a los más pobres de la Argentina", en el marco de las negociaciones para una reestructuración de la deuda que lleva adelante el gobierno nacional.

Empresarios reafirmaron a Alberto Fernández su compromiso con la concertación social

Empresarios del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp) reafirmaron hoy su compromiso con la concertación social convocada por el presidente al entender que es el camino para luchar contra la pobreza y el hambre, y buscar una solución sustentable al endeudamiento.



Así lo expresó el presidente del Cicyp, Daniel Funes de Rioja, y en nombre también del Grupo de los 6, el poderoso bloque empresarial que forma parte del Consejo.



El lugar del encuentro fue el almuerzo que organizó el Cicyp, que se realizó en el hotel Alvear, en el barrio porteño de Recoleta, donde el presidente fue el orador principal.



Funes de Rioja coincidió con la idea expresada por el mandatario en su apertura de las Sesiones Ordinarias en el Congreso, de contar con "marcos tarifarios que permitan la competitividad de la economía, con reglas claras y alejadas de la posibilidad de abusos monopólicos y posiciones dominantes de mercado, y un sistema financiero que ofrezca créditos accesibles para la producción".



"Creemos en la concertación social", aseguró Funes de Rioja en representación del empresariado, al señalar que "hay objetivos muy precisos en la lucha contra la pobreza y el hambre, y la solución razonable a un endeudamiento claramente no sustentable".



Ante ese escenario, aseguró que los empresarios coinciden en "la necesidad de una estabilidad macroeconómica y con especial énfasis en la construcción de un diálogo social que permita dejar atrás la grieta que ha caracterizado a nuestra sociedad".



En un discurso breve, el también vicepresidente de la Unión Industrial Argentina coincidió con los objetivos centrales planteados por el Gobierno nacional, como la voluntad de generar empleos de calidad, recuperar la producción y la concertación social.



El auditorio conformado por los empresarios más importante del país recibió al presidente y a parte de su Gabinete, entre quienes se encontraban el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, el canciller Felipe Solá, el ministro de Producción, Matías Kulfas, de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo.

Mientras que también participaron los secretarios de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi; General de la Presidencia, Julio Vitobello; de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz; y el jefe de Asesores, Juan Manuel Olmos.