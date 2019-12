El presidente de la Nación, Alberto Fernández cuestionó este domingo al ex mandatario Mauricio Macri, a quien acusó de dejar "un desquicio". Mientras que sostuvo: "Decidió no aumentar las tarifas hasta después de irse; decidió sacar el IVA hasta después de irse. Se fue y dejó todo este bodrio".



Fue en diálogo con Radio Continental, donde Fernández además comentó: "Yo me hago cargo: no me quejo, yo sabía. No pienso hablar de la herencia, todos saben lo que pasó, pero entiendan las dificultades del problemas".



De esta manera, el Jefe de Estado se refirió a las medidas económicas empleadas en las últimos meses de gestión por parte del Gobierno anterior.

Dura acusación

"Qué le importaba, si total se iba. Dejó un desquicio. Decidió no aumentar las tarifas hasta después de irse; decidió sacar el IVA hasta después de irse... Se fue y dejó todo este bodrio. Del bodrio, lamentablemente, me tengo que hacer cargo yo".

Además, habló sobre los Jubilados, la deuda y la ley de góndolas



En referencia a las jubilaciones

"Los jubilados van a ser privilegiados, fueron muy maltratados. Lo que hizo Macri es de una irresponsabilidad supina. Ellos necesitaban 150 mi millones para financiar para la provincia de Buenos Aires y el interior. Le sacaron a los jubilados, les cambiaron la fórmula, le dieron a Vidal la plata para que haga campaña y se le fueron todos los índices al diablo".



Respecto a la deuda

"Nos hemos puesto un deadline para ver cómo está la situación financiera el marzo de 2020. A partir de ahí estaremos en condiciones de proyectar todo. En todos lados me aparecen deudas impagas y eso no figura en el déficit. Me pasa en Salud, en publicidad".



Sobre la ley de góndolas

"Estamos pidiendo a los supermercados que parte del 21 por ciento lo conserven. Esos precios tenían IVA cero pero no eran precios controlados. Los grandes hipermercados tienen que revisar su conducta. El ministro de Producción está reunidos con ellos, estamos planteando que sean responsables".