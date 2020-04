El presidente Alberto Fernández interactuó durante la madrugada del viernes con varios usuarios de la red social Twitter, que le enviaron mensajes de apoyo y aliento por las medidas que viene adoptando el gobierno nacional para combatir la pandemia de coronavirus en el país.

El mensaje del presidente ( Twitter).

"Quiero destacar y agradecer el compromiso de quienes silenciosamente salen todos los días a la calle para que nosotros podamos quedarnos en casa", sostuvo el mandatario en su cuenta oficial de la red social, en la que publicó un video con un grupo de trabajadores que recibió en la residencia de Olivos; entre ellos un encargado de edificios, una médica, una empleada bancaria, un verdulero y un trabajador de un laboratorio.

A partir de esa publicación, decenas de usuarios lo compartieron y le enviaron mensajes de apoyo y saludos al mandatario, quien retuiteó varios de esos agradecimientos y los respondió, incluso con emojis de su cara, con distintos gestos.

Uno de los tweets enviados ( Twitter).

Entre los intercambios, Fernández envió un mensaje de cumpleaños a la usuaria @natipeperinaph, mamá de León: "Mandale un beso muy grande a León!!! Qué los cumplas feliz...qué los cumplas feliz... que los cumplas Leoncito... que los cumplas feliz!!! Quédense festejando en casa. A no salir!!!! Cuidarse y cuidar al otro. Besos a la distancia", escribió el Presidente.

El jefe de Estado también le respondió a una usuaria de la red social que le relataba públicamente una situación de abuso vivida en el seno familiar, en el marco del aislamiento, y el mandatario le pidió que le mandara un mensaje privado para seguir la situación de cerca.

A otro usuario de la red, identificado como @intoulouis, que le había dicho al mandatario "saludame o me lastimo", Fernández le respondió: "No te lastimes. No vale la pena. Lo que vale la pena es que te cuides. Que no salgas de tu casa para no correr riesgos innecesarios. Abrazo".

Al usuario @CaiiLvs, que le pidió a Fernández "dale rey, por favor, dejame salir de mi casa", el Presidente le respondió: "Imposible!!! Hay que cuidarse. Y te cuidamos porque te queremos. Fuerte abrazo a la distancia".

Fernández priorizó la salud ( Twitter).

"Abrazo grande @msMelinaC!!! Espero que hayas pasado un lindo día. Te deseo todo lo bueno para este Año Nuevo de tu vida. Y quédate en casa. Cuídate. Eso es lo más importante hoy. Feliz cumple!!! Tarde pero seguro", le contestó el mandatario a otra usuaria que había cumplido años en cuarentena.

También, interactuó con unos flamantes padres que compartieron la foto de su bebé recién nacido, llamado Fausto: "Tranquilo Fausto!!! A la distancia todos te damos la bienvenida y te abrazamos con el alma !!! Beso muy grande", escribió el jefe de Estado.

"Andá a dormir @harryglden !!! Es tarde. Que sueñes con los angelitos. Y ni se te ocurra salir de tu casa. Te queremos sano. Fuerte abrazo a la distancia", le dijo a otro usuario, en uno de los tantos mensajes que el Presidente respondió durante la madrugada.