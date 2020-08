El presidente Alberto Fernández pidió este viernes a la sociedad "no normalizar" las cifras de contagios y víctimas de coronavirus al señalar que el "el virus está circulando más y se nota en la mayor cantidad de contagios y de muertes".



"No lo normalicemos: detrás de cada número hay una vida que se pierde. La apertura implica más riesgo, y por ende nos exige más responsabilidad. Cuidarnos es una decisión propia de cada uno", remarcó el mandatario a través de su cuenta en la red Twitter.



El jefe de Estado acompañó ese mensaje con la difusión de un video en el que se recortan tramos del discurso que pronunció este viernes en la Residencia de Olivos, donde, en compañía del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció la extensión de la cuarentena hasta el 16 de agosto.

La publicación de Alberto Fernández en Twitter (Captura de Pantalla)

"En los últimos días se nota que el virus está circulando más. Se detectaron una mayor cantidad de contagios y esto genera internaciones y fallecimientos. Nos pasamos mirando números en esta pandemia y los empezamos a normalizar", adivrtió el mandatario en el registro audiovisual que posteó.



En ese sentido, Fernández recordó que "detrás de cada número hay un apellido y un rostro. Por eso quiero llamarlos a la reflexión para que miremos más allá de un número".



"Los convoco a cuidar nuestras vidas y a no contagiarnos, y que lo hagamos por decisión propia", acotó.



Y en el video, Fernández agrega: "Sé que es complicado, pero nadie me trae una solución mejor. No estamos discutiendo cuán libre somos y cuán libres quedamos de la pandemia. Estamos discutiendo el único modo que tenemos para combatir este problema".