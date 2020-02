El presidente Alberto Fernández mantuvo este miércoles una conversación telefónica "muy positiva" con el mandatario electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, en la cual analizaron la relación bilateral y la agenda de integración regional, en tanto acordaron un encuentro que podría concretarse la semana próxima, indicaron fuentes oficiales.



En la conversación, Fernández se disculpó ante Lacalle Pou por no poder viajar a Montevideo para estar presente el domingo en su ceremonia de asunción, debido a que ese día el Presidente argentino inaugurará el período de sesiones ordinarias y hablará ante la asamblea legislativa.



Asimismo, Fernández le reafirmó los "vínculos de afecto" que lo unen con el Uruguay, agregaron las fuentes oficiales.

.



Ambos acordaron que Fernández viaje próximamente a Uruguay para una entrevista con su par uruguayo, pero no establecieron una fecha, cuya determinación quedará a cargo de las respectivas Cancillerías, según comentaron las fuentes, que adelantaron que el encuentro podría concretarse la semana próxima.



En representación de la Argentina se trasladarán hasta la vecina orilla el canciller Felipe Solá y el flamante embajador argentino en Uruguay, Alberto Iribarne.



Alberto Fernández había anunciado, en un diálogo que mantuvo hace unos días con el canal C5N, que no iba a poder asistir a la asunción de Lacalle Pou en Uruguay el próximo 1 de marzo.



En esas declaraciones, el mandatario expresó que Lacalle Pou "es el presidente electo de un país querido como Uruguay y quiero verlo, por supuesto”, y había adelantado que “pronto” viajaría al país vecino.



Durante la conversación de este miércoles, Fernández y Lacalle Pou recordaron la relación de amistad que el presidente argentino mantuvo con su familia, en especial con el padre del mandatario electo, también ex Jefe de Estado uruguayo, Luis Alberto Lacalle Herrera.

En una reciente entrevista periodística, Fernández había manifestado ser “muy amigo de la familia Lacalle".



"Conozco a Luis por mi amistad con el Cuqui y Julita” -los padres del mandatario electo-. Con los Lacalle nos hemos encontrado más de una vez en Uruguay y España", recordó.



Luego de conocerse el triunfo electoral de Lacalle Pou, en el balotaje concretado a fines de noviembre del año pasado, Fernández lo felicitó y señaló que esperaba que “podamos seguir trabajando juntos por nuestros pueblos y por la integración regional".



“Tenemos el gran desafío de fortalecer la democracia y terminar con la desigualdad en nuestro continente", dijo en esa oportunidad.



Lacalle Pou, a su vez, tras agradecer las felicitaciones del presidente argentino, le expresó que "hay mucho por hacer juntos para el bien de nuestros países".