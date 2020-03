El presidente Alberto Fernández afirmó este lunes que recibió el "compromiso muy fuerte" de intendentes bonaerenses para combatir el coronavirus y hacer cumplir las restricciones y aseveró que su gobierno está adoptando las medidas para que "nadie pase hambre y tenga los recursos para permanecer en su casa y que la economía no se paralice totalmente".



Además, el primer mandatario volvió a descartar la declaración del estado de sitio porque están vigentes todos los mecanismos constitucionales y advirtió que esa medida la piden "quienes no quieren asumir sus responsabilidades".



En una entrevista con Radio Nacional, Fernández destacó también que la Argentina está en una posición "más cómoda" para afrontar el pago de la deuda externa a raíz de esta crisis global que desató el coronavirus.

El jefe de Estado pidió a los intendentes de la Primera y la Tercera secciones electorales de la provincia de Buenos Aires (norte y sur del conurbano, respectivamente) que lo ayuden a controlar el cumplimiento del aislamiento y de los precios máximos y que todos sean "absolutamente estrictos" en sus distritos.



En ese sentido destacó el "compromiso muy fuerte" de los jefes comunales oficialistas y opositores y por otra parte lamentó que siga habiendo "sinvergúenzas que se aprovechan de la situación de crisis para hacer su propio negocio y ganar dinero a costa de quien lo necesita".



"Si nos quedamos en casa las posibilidades de contagio disminuyen; si el virus no se potencia, si no se multiplica exponencialmente podemos tener un sistema de salud que haga frente al problema", destacó el Presidente al volver a pedir a la sociedad que cumpla con el aislamiento preventivo obligatorio decretado por su gobierno.

Reiteró que decidió priorizar la "salud sobre la economía" y ratificó que se dispusieron medidas para auxiliar a los sectores más desprotegidos y afectados por la retracción económica que provoca la situación de pandemia.



En ese marco, resaltó que el país está en materia de deuda externa en una "situación más cómoda" en la negociación con los acreedores privados y permite destinar mayores recursos para que la "Argentina crezca".



Advirtió que una de sus mayores preocupaciones en estos momentos es que "ninguna persona pase hambre, que todos tengan recursos para estar tranquilos en sus casas y que la economía no se paralice totalmente".

En ese punto destacó el mantenimiento de actividades esenciales para la provisión de alimentos, medicamentos y servicios de salud y la garantía de que no haya desabastecimiento.



Fernández afirmó además, como lo hizo ayer, que "no tiene ningún sentido el estado de sitio", ya que "con que se haga lo que se tiene que hacer alcanza".



Tras destacar que están vigentes las instituciones y la normas para castigar a quienes violen el aislamiento, advirtió que "quienes piden estado de sitio son los que no quieren asumir la responsabilidad que tienen".



Enfatizó además que "se va a actuar severamente", siguiendo con la aplicación de las "normas penales", a quienes no cumplan con las restricciones impuestas.