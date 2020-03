El presidente Alberto Fernández destacó este miércoles que "las mujeres mueven el mundo pero algunos hombres ayudamos a hacerlo" y advirtió que "para nosotros, la mujer es un personaje central en la sociedad", al hablar en la apertura de la semana "Nosotras Movemos el Mundo" en el Centro Cultural Néstor Kirchner (CCK).



La mujer "debe tener los mismos derechos que cualquiera y en la sociedad argentina todos debemos tener los mismos derechos", afirmó el jefe de Estado en el acto de presentación de las actividades para conmemorar y celebrar el Día Internacional de las Mujeres.



"La política opera sobre la realidad y, la verdad, la política se define a partir del modo en que uno maneja la realidad", expresó el Presidente y afirmó que "para un reformista, la política es el modo de cambiar la realidad con los instrumentos que la democracia nos da. Y yo me apego mucho a eso".



En ese sentido, preguntó: "¿Saben por qué estamos acá hablando desde el 10 de diciembre de la mujer, de los derechos, mas allá del género que cada uno tiene? ¿Saben por qué el domingo hablé de ampliar los derechos de la mujer? ¿Saben por qué hoy abrimos la semana de la mujer?"

.



"Porque la sociedad cambió y esto tiene que cambiar, y no se soporta más vivir en una sociedad donde algunos son más iguales que otros, solo por eso", afirmó ante el aplauso cerrado de las mujeres que colmaron el Auditorio Nacional del CCK.



El acto, en el que participaron funcionarios del gabinete nacional y colectivos de mujeres, fue abierto por los ministros de Cultura, Tristán Bauer, y de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta.



El presidente, que fue recibido por las mujeres al canto de "Alberto presidenta", resaltó que "lo que pasa es mérito de un colectivo feminista que hace un tiempo empezó a levantar las banderas en Argentina diciendo basta de desigualdad, de violencia, de darnos un trato diferente en el trabajo, basta de no reconocer nuestro aporte en la crianza de nuestros hijos.. basta".



"Y estamos diciendo basta como nos gusta a los reformistas, usando las herramientas que los reformistas tenemos para cambiar la sociedad, las leyes, las normas y empezamos a dar los derechos que durante mucho tiempo no fueron dados", sostuvo.



El Presidente afirmó que "hoy estamos celebrando que en democracia un colectivo de mujeres se puso de pie y fue acompañado por muchos otros" y manifestó que "las mujeres mueven el mundo, pero algunos hombres ayudamos a hacerlo".



"Para nosotros, la mujer es un personaje central en la sociedad", advirtió y pidió "que no cedan, que no paren, que como sociedad no nos detengamos, falta un montón todavía. Dimos un paso muy importante, pero todavía falta.. hay resistencias".

En ese sentido, afirmó: "les pido que lo hagan sabiendo que hay un gobierno que va amparar los derechos de todas, todos y todes".

.

Bauer destacó que la muestra "Nosotros movemos el mundo", es "una propuesta federal, multicultural y transgeneracional", en la que participan "más de 300 artistas de todo el país".



"Es la primera vez que la muestra es montada íntegramente por mujeres", destacó el funcionario en la apertura y al finalizar su discurso leyó el poema "Soy Mujer", de Alejandra Pizarnik.



Gómez Alcorta, por su parte, sostuvo que la muestra se llama "Mujeres movemos el Mundo, porque buscamos poner en valor ese trabajo diario, trabajo cotidiano, trabajo invisibilizado, llamado tarea del hogar, tarea cotidiana, tarea doméstica, que es trabajo no remunerado, eso es lo que buscamos con esta muestra".



"Y este 8M es distinto porque tenemos un ministerio, y por eso nos encuentra pensando debatiendo, construyendo, organizándonos", manifestó y afirmó que "la creación de este ministerio es un hecho histórico".



Entre las presentes estuvieron la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Elena Inés Highton de Nolasco, la presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, la cantante Sandra Mihanovich, la actriz Mirta Busnelli, la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.