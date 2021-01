"Primero tiene que venir la demanda. No se trata de esperar que derrame. Se trata de distribuir. La distribución no está en guerra con el crecimiento, sino que vienen de la mano", expresó Kicillof, por su parte. "No podríamos ni pensar en reconstrucción, en tener una forma de vivir que hemos perdido, si no tuviéramos la vacuna en el horizonte", advirtió.

Kicillof dijo que "la vacuna es un logro científico de toda la humanidad" que "va a impedir que la pandemia se haga el festival que se hizo el año pasado". "Hay quienes dicen que lo que hay que hacer es darle mas plata a los que ya la tienen", sostuvo, pero aseguró que, en cambio, "es la distribución la que genera un crecimiento".

Alberto Fernández, desde Chapadmalal (Presidencia).

Durante el acto, en el que también se lanzó "ANSES Verano" en Chapadmalal, un operativo que consiste en que el organismo despliega puntos móviles en centros turísticos de todo el país, para adelantar los trámites de quienes se hayan podido tomar unos días de descanso.

En ese contexto, Raverta aseguró que el 2021 será "el año de la reconstrucción de Argentina" y, para eso, "se necesitaba que la fórmula de movilidad jubilatoria" saliera de la "discrecionalidad" y favoreciera a los 7.200.000 jubilados y pensionados.

Dijo que “en 2021 es necesaria una nueva agenda que recupere cuestiones estructurales” y que “este año alcanzamos un 35,3% de aumento por decreto, lo que representó mejores aumentos que en cualquier actividad de cualquier sector de trabajadores activos”.

También señaló que es necesaria la certeza de “una fórmula que permita que el crecimiento de la economía acompañe al crecimiento de los jubilados”.

La titular de la ANSES sostuvo que es preciso “dejar atrás el 2020, el año de la pandemia”, y apostar a esta nueva agenda que permita asistir a los jubilados y pensionados, así como también a los más de 4.200.000 niños y niñas mediante la asignación universal.

“Durante el último año hemos hecho un enorme esfuerzo, el presidente de la Nación ha tomado decisiones de protección y cuidado para la totalidad de los ciudadanos y ciudadanas de la Argentina, mediante las que se acompañó a casi nueve millones de trabajadores sin fuente de trabajo con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)", resaltó la funcionaria.

Y continúo: "Además de a trabajadores con trabajo a través del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), invirtiendo para que puedan tener la mitad de su salario garantizado y así poder ayudar al sector privado; y de un bono para los trabajadores de la salud en reconocimiento de su esfuerzo, así como también a los trabajadores de la cultura, con más de 33.000 becas para garantizar un Estado que acompaña, pero que además se pone en el lugar del otro en momentos de dificultad".

El Presidente firmó el decreto junto a Kicillof y Raverta (Presidencia).

Raverta recordó que “sólo en ANSES se realizó una inversión de más de 600 mil millones de pesos en concepto de transferencia directa” con el objetivo de poder amortiguar el impacto de la pandemia.