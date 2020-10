Luego de que el gobierno extendiera la vigencia del Programa ATP hasta diciembre, el presidente Alberto Fernández encabezó este miércoles un acto en el que la Compañía de Cervecerías Unidas (CCU) anunció una inversión superior a los 4.500 millones de pesos, lo que permitirá aumentar un 100 por ciento su capacidad productiva en los próximos tres años y generará unos 550 puestos de trabajo, directos e indirectos.

En el busca de un repunte de la economía, el gobierno avanza con generar un horizonte de previsibilidad para el empresariado con la prolongación del programa de asistencia para el pago de salarios. En paralelo, sumó otro anuncio de inversión, como el que acostumbra acompañar cada semana el jefe de Estado, esta vez en Luján, Provincia de Buenos Aires.

Acompañado por el gobernador Axel Kicillof y algunos ministros del gabinete nacional, Fernández aseguró este mediodía que “es mucho más fácil construir juntos la Argentina que nos merecemos” y dijo estar “convencido de que con inversión se va a generar trabajo y poner a la Argentina de pie”.



Al anunciar en la planta de la Compañía de Cervecerías Unidas (CCU) las inversiones, Fernández se mostró “feliz” de que “hermanos chilenos inviertan y confíen en la Argentina” y le envió un mensaje a la sociedad para que se “comprenda de una vez y para siempre que es mucho más fácil si juntos encaramos los problemas que tenemos”.

El intendente de Luján, Leonardo Boto, también acompañó al primer mandatario que brindó un discurso en el que señaló: “Es mucho más fácil si lo hacemos juntos y ese es el desafío que tenemos para adelante”.



“Tenemos que entender todos los argentinos que tenemos trabajar muy juntos. Es mucho más fácil construir juntos, en unidad, la Argentina que nos merecemos”, insistió Fernández.

Kicillof, en Luján

En ese sentido, el jefe de Estado agregó: “Estoy convencido, segurísimo, que con inversiones genuinas vamos a generar trabajo y así vamos a poner de pie a la Argentina que encontramos postrada en una cama de terapia intensiva y para colmo vino la pandemia”.



Por su parte, Kicillof sostuvo: “Esta inauguración también nos muestra el horizonte porque en la etapa más industrial del país no le estamos ganando al virus, pero lo estamos aprendiendo a dominar”.

El mandatario bonaerense subrayó que la actual es una etapa "absolutamente desconocida" debido a la pandemia de coronavirus que "puso al capitalismo entero en crisis".

En ese contexto, Kicillof celebró que en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se registre desde hace ocho semanas un descenso de los contagios de coronavirus y graficó que se contabilizaban en agosto "5.500 casos por día y en la última semana hubo 2.800".



"Esto no es el clima, ni el azar, sino el trabajo permanente del Gobierno de Alberto (Fernández), al que acompañamos desde la provincia y los municipios", describió el gobernador.



"Trabajamos con mucha responsabilidad y esta inauguración nos muestra el horizonte. En la zona más productiva del país no le ganamos a la pandemia, pero la estamos aprendiendo a dominar con barbijos, lavado de manos y sacrificios inmensos de un pueblo que entendió que esto era para cuidarlo y no para molestarlo", subrayó.



Luego planteó que "muchos se preguntan cómo será la pospandemia" y apuntó: "Le estamos ganando a lo peor que se esperaba del coronavirus, pero estamos pensando en el futuro".

"Esta es la Argentina real, la de la producción, no la de la especulación o lo financiero. Se va a duplicar el tamaño de esta planta con una inversión de 4.500 millones de pesos", dijo Kicillof.



Por último, indicó que "gracias a las decisiones de Alberto, a los empresarios que acompañan, a los trabajadores, a los representantes sindicales y a los intendentes, estamos dando esa batalla y tendremos una provincia productiva, más desarrollada y una vida mejor para los y las bonaerenses".



Del evento también participaron los ministros Eduardo de Pedro (Interior) y Matías Kulfas (Producción).