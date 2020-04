El presidente Alberto Fernández retomó su hábito de utilizar Twitter. Por un lado, compartió posteos de usuarios que elogiaron el decreto conocido anoche que dispuso la prohibición de despidos y suspensiones por 60 días en el marco de la emergencia por el coronavirus. Y, por el otro, intercambió mensajes de aliento con otros.



Durante la madrugada de este miércoles, Fernández compartió en su cuenta oficial el posteo del usuario identificado como Roberto Ramos, quien publicó: "Quedan prohibidos los despidos y las suspensiones sin justa causa por 60 días. Es la 1 de la mañana y @alferdez y muchos otros políticos siguen trabajando para proteger los puestos de trabajo en medio de la pandemia, pero igual lxs caceroludos van con #BajenseElSueldo".

Se refirió así al decreto conocido anoche que incluye la prohibición, por un período de 60 días, de "los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor", como así también las "suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo".



El Presidente también retuiteó la publicación de la periodista Daniela Ballester, quien escribió: "Lo más triste del cuento es que no es momento de salir a dividir desde lo político. Estamos ante algo que no sabemos cómo termina. No es momento de dejarse de joder y apoyar a @alferdez".

Fernández también respondió el pedido de saludo de otros tres usuarios, con quienes intercambió mensajes durante la madrugada.



"Es hora de dormir Jennifer!!! Cuidate mucho. No salgas de tu casa. Te mando un beso grande a la distancia", le respondió el mandatario a la usuaria Jennifer Busat, quien había escrito: "Alberto estoy cansada que no me des bola! Me saludas así me puedo dormir? Por fis. Yo te amo".

"Beso grandote!!! Es hora de dormir. Descansa. Y cuidate. No salgas de tu casa. Te abrazo a la distancia", le respondió el Presidente a otra usuaria identificada como @stoessxmernes.



El mandatario replicó mensajes en el mismo tono a otros ciudadanos que le dejaron mensajes a través de la red: "Yo te mando un beso grande a la distancia!!! Y vos te quedas en tu casa cuidándote y cuidando a todos", le escribió a @maquivildoza.

Parte de los diálogos virtuales que tuvo el Presidente en Twitter.