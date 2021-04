El presidente Alberto Fernández volvió a advertir sobre el "relajamiento social que se vive" y dijo que "hace falta que de una vez por todos entendamos los argentinos en el riesgo en que estamos" por la segunda ola de coronavirus.

"Son las medidas que se están aplicando en todo el mundo", dijo el Presidente en declaraciones a Radio 10, al defender las medidas restrictivas anunciadas el miércoles por la noche.

Además, Fernández cuestionó que si Juntos por el Cambio "tiene posibilidad de conseguir vacunas" contra el coronavirus, "por qué no las consiguen y ayudan".

"Si tenían la posibilidad de conseguir vacunas como dijo Mauricio Macri, ¿por qué no las consiguen y me ayudan?", se preguntó el mandatario, quien ratificó su compromiso de "cuidar a cada argentino, aunque me obligue a tomar medidas antipáticas".

El Presidente también afirmó que se hace "cargo" de las medidas anunciadas este miércoles y ratificó que "las fuerzas federales van a hacer cumplirlas", al tiempo que precisó que los shoppings permanecerán cerrados durante estas dos semanas de restricciones.

"Las medidas la tomé yo y me hago cargo yo y las fuerzas federales van a hacer cumplir esto", dijo Fernández y aseguró que las nuevas restricciones no las habló con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.