El presidente Alberto Fernández celebró la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo al sostener que, con esta norma, "hoy somos una sociedad mejor, que amplía derechos a las mujeres y garantiza la salud pública", y se recupera "el valor de la palabra empeñada".



"El aborto seguro, legal y gratuito es ley", tuiteó el mandatario al pronunciarse sobre la flamante legalización del aborto, aprobada por parte del Senado.



En ese marco, recordó su promesa en la campaña electoral. "Hoy somos una sociedad mejor que amplía derechos a las mujeres y garantiza la salud pública. Recuperar el valor de la palabra empeñada. Compromiso de la política", destacó desde su cuenta en la red social Twitter.





El aborto seguro, legal y gratuito es ley.

A ello me comprometí que fuera en los días de campaña electoral.

Hoy somos una sociedad mejor que amplía derechos a las mujeres y garantiza la salud pública.

Recuperar el valor de la palabra empeñada. Compromiso de la política. pic.twitter.com/cZRy179Zrj — Alberto Fernández (@alferdez) December 30, 2020



En la víspera de la votación por la legalización del aborto, Fernández sostuvo que se trata de un "problema de salud pública" y que las críticas al proyecto constituían un "acto de hipocresía".



El jefe de Estado repasó que "desde la democracia hasta hoy, más de 3 mil mujeres murieron al intentar un aborto", lo que le parecía "mal", además de que -dijo- no sabe "cuántas mujeres, por abortos mal practicados, han tenido un daño en su salud que no pudieron ser salvadas".



"Tengo un problema de salud pública, el resto es todo hipocresía. Decir que no existe es un acto de hipocresía", reiteró. "Hay una Argentina hipócrita que niega el aborto como antes negaba la homosexualidad", enfatizó.





.

Fernández apoyó la sanción del proyecto para que "las mujeres que decidan abortar, en las condiciones que la ley permite, lo puedan hacer garantizándole la salud a todas".Además, subrayó: "Soy católico, y no me siento menos católico por apoyar el aborto. Mi deber es resolver un problema que tiene la sociedad".