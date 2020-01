Por Damián Juárez

djuarez@cronica.com.ar

Por estas horas, los fondos que la Nación envía a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en concepto de coparticipación federal se transformaron en el eje de una discusión política entre la Casa Rosada y el gobierno porteño. La discusión es por los 30.000 millones de pesos que Alberto Fernández prevé reducir de las partidas que tiene que enviarle a Horacio Rodríguez Larreta como coparticipación.

Este monto había aumentado durante el gobierno de Mauricio Macri, básicamente para financiar el traspaso de efectivos a la Policía de la Ciudad. Durante las últimas horas, referentes del albertismo y de Juntos por el Cambio intercambiaron miradas sobre los alcances de la decisión del Ejecutivo. El propio Alberto Fernández habló de poner las cuentas del Estado “en orden”, mientras que desde Cambiemos calificaron la medida de “arbitraria”.

“Hay que poner en orden las cuentas del Estado nacional, que han quedado bastante desordenadas. Y una de las causas de ese desorden es lo que la Nación dio a la Ciudad por su propia voluntad”, afirmó el Presidente.

Desde la Casa Rosada también se aludió al contexto de “emergencia” y a la búsqueda de “consenso con todos los sectores”. “La Constitución es taxativa: el traspaso de funciones es con recursos. Cambiar las reglas de juego y sacarle la coparticipación a CABA cuando presta el servicio de policía es una clara extorsión. Vuelven al látigo y la billetera contra las provincias y CABA”, indicó por su lado la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

También se quejó el ex candidato a vicepresidente de Macri, Miguel Pichetto: “Trato de enemigos: a los amigos le adelantamos coparticipación; a los enemigos se la quitamos. A partir de las declaraciones de Cristina Fernández en La Matanza se sabía que el gobierno nacional iba a quitar una parte de la coparticipación a la ciudad, lo que es una grave violación al federalismo y define a Larreta como enemigo”.

.

La vicepresidenta expresó en su momento que La Matanza tiene 325 kilómetros cuadrados y 2.400.000 habitantes, y cuenta para 2019 con 10.000 millones de pesos, mientras que la Ciudad de Buenos Aires, con 202 kilómetros cuadrados y algo más de población, tuvo un presupuesto de 350.000 millones.

La historia se remonta al año 2016, cuando Macri aumentó por decreto los fondos para la Ciudad de coparticipación del 1,4 al 3,75%, en forma conjunta con el traspaso de más de 20.000 agentes policiales.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, también participó de la polémica al sostener que hay una “inequidad” en la forma de repartir partidas, porque el presupuesto de la Ciudad “es 35 veces más” que el de La Matanza. “En un lugar hay canteros hasta en las paredes y en otro no hay cloacas. Hay una inequidad muy grande en la distribución de recursos, debe haber más igualdad entre las jurisdicciones”, sostuvo.

“Lo vamos a resolver”

Más allá de las rispideces, el presidente de la Nación afirmó que el jefe de gobierno porteño comprende la situación y se mostró esperanzado en llegar a un acuerdo sin conflicto. “Lo hablé con Larreta, lo entiende, lo vamos a resolver. Estamos conversando, no pasa nada, está todo bien. No sé por qué han hecho un lío tan grande. Estamos hablando muy bien con el jefe de Gobierno y vamos a ver cómo lo resolvemos. No es nada que no podamos resolver hablando”, expuso Fernández.

Asimismo, negó cuestiones partidarias detrás de la decisión: “De ningún modo. Es absolutamente falso”, enfatizó.

Por su parte, Larreta optó por pronunciarse a través de Twitter, donde sin mencionar la palabra coparticipación escribió: “Quiero ratificar una vez más mi vocación de seguir manteniendo un diálogo constructivo e institucional con el gobierno nacional”.

Larreta manifestó su postura vía Twitter.

Agregó que “hay muchos temas que tenemos que coordinar y trabajar en conjunto. Mi responsabilidad como jefe de Gobierno es, entre otras, garantizar los servicios y el buen funcionamiento de la Ciudad. Y, sin dudas, la mejor manera de lograrlo es a través de la búsqueda de consensos”.

Cabe añadir que las negociaciones están activas desde hace varios días por este tema y Rodríguez Larreta está discutiendo personalmente con el titular de la cartera de Interior, Eduardo “Wado” De Pedro.