Aldana Ahumada, la legisladora bonaerense de Juntos por el Cambio analizó junto a cronica.com.ar el avance de la campaña de vacunación en la provincia de Buenos Aires, el regreso de las clases, el escenario electoral que se aproxima, y el trabajo legislativo bonaerense.

¿Cómo considera que se está llevando a cabo la campaña de vacunación provincial?

Creo que a esta altura ya es evidente el fracaso de la política de vacunación del gobierno bonaerense. No solamente por el ritmo, no solamente por la desorganización, sino por el escándalo de, una vez más, hacer política con los bienes que son de todos. Y en este caso con el bien más preciado que tiene la humanidad, no solamente la Argentina, que es la vacuna.

¿Qué piensa de las acusaciones de que han habido privilegios en la repartición de vacunas también en la provincia?

Pienso que la situación es una vergüenza, es lamentable, y es la demostración una vez más de que creen que el Estado en vez de ser de todos es solamente de ellos.

La mala gestión de la pandemia nos destrozó como sociedad. Destrozó la economía, destruyó psicológica y anímicamente a un montón de argentinos. Le quito a nuestros hijos, por la propia negligencia del gobierno bonaerense, la posibilidad de mantener un año educativamente ordenado. Y cuando empieza lentamente a llegar un principio de solución como la vacuna, no hay transparencia. El gobierno de Axel Kicillof lo gestiona mal, lo politiza, hace una campaña militante, inscribiendo a las personas en mesas con militantes de La Cámpora, dejando fuera a los municipios.

No sabemos cómo se está vacunando, ni a quienes, y mientras esperamos que vacunen a nuestros padres y abuelos, se nos ríen en la cara mostrando vacunados a menores de edad cercanos a su partido en las redes sociales.

¿Cómo cree que podrá gestionar el gobierno un posible aumento de casos en invierno con la llegada de una “segunda ola”?

El gobierno debería acelerar el proceso de vacunación. Deberíamos llegar al invierno con cada persona mayor y cada persona de riesgo vacunada. De ser así, sumado a la profunda concientización que ha tenido la sociedad sobre cómo cuidarse, no debería de tener que haber nuevamente una cuarentena o un retroceso en las fases.

La sociedad no aguanta más. Ni económica, ni social, ni emocionalmente se va a aguantar una nueva cuarentena. Menos aún si esto ocurre porque no ha habido un plan de vacunación serio, como en muchos países, en Chile por ejemplo.

Recorro los barrios, estoy cerca de los vecinos con todos los cuidados correspondientes, escucho sus historias, y los veo con pocas fuerzas, agobiados. La inseguridad, la falta de trabajo y los problemas económicos se convierten en temas recurrentes. Ellos necesitan trabajar, poder reabrir sus comercios, mandar a sus hijos a la escuela y salir seguros a la calle para que no los maten. Los bonaerenses necesitamos respuestas y que se nos deje de faltar el respeto.

¿Qué opina de cómo se está llevando adelante el regreso a clases?

El regreso a clases también ha sido problemático. Lo que han hecho cerrando las escuelas, y ahora abriéndolas de forma lenta y paulatina en la provincia de Buenos Aires, teniendo una excusa todos los días para que alguna escuela no abra, es vergonzoso. En el gobierno de Kicillof pesa más la discusión ideológica que darse cuenta que nuestros hijos hace un año que no aprenden, y que en una sociedad como en la que nuestros chicos van a tener que salir a competir, un año perdido respecto del resto del mundo es muchísimo tiempo. Ojalá que finalmente regularicen, como prometieron, la apertura de las clases y que deje de haber todos los días en el Conurbano un problema diferente en uno u otro colegio, con los protocolos, con los sindicatos y demás.

En la provincia de Buenos Aires pesa más la mirada de los sindicatos que la necesidad y el futuro de nuestros hijos. Sinceramente, y como lo venimos diciendo desde el inicio de la pandemia, lo que este gobierno ha hecho con nuestros hijos, con los hijos de todos los argentinos, es inhumano. Los chicos perdieron el espacio escolar, el espacio donde ellos estudian y utilizan para relacionarse. Muchos niños terminaron su primer grado y ahora tienen el enorme desafío de aprender a escribir, a leer e incorporar todo el contenido perdido el año anterior. Los perjudicó, no solamente en términos académicos, sino en términos sociales, afectivos y vinculares; de esto hablé mucho con Margarita, una vecina que visité. El Estado tuvo un año para preparar el año lectivo 2021, por eso es inaceptable que a esta altura sigan diciendo que no se puede permitir la presencialidad absoluta. Nuestros niños deben volver a las aulas y recuperar el contacto con sus escuelas.

Se vienen las elecciones de medio término. ¿Cree que son necesarias en un año donde la pandemia sigue tan presente?

Las PASO deben llevarse a cabo porque así lo marca el calendario electoral. No se puede estar alterando las reglas institucionales todo el tiempo. Una elección, el mecanismo por el cual un país vota, la manera en que los ciudadanos eligen a quienes los representan, no debe estar cambiando todo el tiempo en función de la preferencia de quien gobierna. Lo que sí, creo que el Estado debe plantearse una modificación de todo el proceso electoral. Nosotros como espacio político cuando fuimos gobierno impulsamos varias medidas en ese sentido: voto electrónico, boleta única, ficha limpia y demás. Creemos que la modernización del sistema electoral genera una mejor democracia, una democracia más sólida y una mejor participación ciudadana. Lamentablemente el peronismo, que en ese momento era oposición y ahora oficialismo, nunca quiso dar el debate para purificar estas cuestiones.

¿Entonces, cree que pueden volver a ser gobierno en la Provincia?

Obviamente que aspiramos a ganar la provincia de Buenos Aires. Obviamente que creemos que el gobierno de Kicillof ha demostrado la más enorme de las incapacidades para gobernar. No le ha resuelto un solo problema a la gente. Esperamos tener un segundo tiempo en octubre para que podamos volver a poner a la provincia en un camino un poco más razonable.

¿Ya consideraron quienes serán sus candidatos?

En Juntos por el Cambio nos unen valores, nos unen ideas, nos unen principios. Por eso, los candidatos son una definición de otro momento. Pero nuestra propuesta es clara. Las vacunas a quienes corresponden, los chicos dentro de las aulas. A los comerciantes, a los empresarios PyMES hay que sacarle la palma de encima, más aún en un momento de pandemia en la que han estado muchos meses cerrados. Por eso creemos que tenemos posiciones tan antagónicas y que la sociedad la va a saber valorar. Nuestra propuesta es clara, y la propuesta de Kicillof también.

Usted forma parte del Senado bonaerense, que ha enfrentado, al igual que otras instituciones legislativas, muchos desafíos en 2020 y 2021. ¿Le parece que la Cámara viene sesionando de manera efectiva?

La verdad es que el kirchnerismo encontró durante el 2020, en la pandemia, la excusa perfecta para avasallar todas las instituciones. Y el Senado de la Provincia no se quedó al margen. Manosearon las sesiones virtuales, las desvirtuaron, hicieron sesiones mixtas, después retrocedieron, después avanzaron nuevamente. Yo espero que este año el gobierno sea un poco más responsable. No se trata de los senadores, se trata de defender el buen funcionamiento de un órgano muy importante en el poder de la democracia como es el Legislativo, que es independiente del Ejecutivo, y que debería tener su propio funcionamiento. Se trata de que nos dejen trabajar para y por los bonaerenses.

¿Qué espera que mejore este año?

Yo espero que este año, y más aún en un año de elecciones en los que el peronismo siempre tiene la tendencia de que los cuerpos legislativos funcionen poco, el gobierno de Kicillof sea responsable y prudente, y deje de meterse en el funcionamiento del poder legislativo. También que la presidenta Verónica Magario le dé al Senado el funcionamiento que un órgano de la provincia se merece. Si los docentes pueden estar en las escuelas, si los médicos pueden recibir pacientes en sus consultorios, el cuerpo legislativo tiene que sesionar presencialmente. Si hay que hacer alguna sesión virtual que sea una excepción y no la norma. Que podamos tratar los proyectos que los bonaerenses están esperando. Ni una pandemia, ni una elección le pueden cambiar las necesidades a los vecinos de la provincia de Buenos Aires. Y si las necesidades de los vecinos no cambian, nuestras obligaciones como funcionarios o senadores tampoco. Estamos acá para acompañarlos, escuchar sus problemas y resolverlos.