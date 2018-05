El ex diputado nacional Ricardo Alfonsín afirmó este sábado que espera que "las recetas del FMI no sean las de siempre porque vamos a tener dificultades", y reiteró la necesidad de que la negociación del Gobierno con el organismo internacional se dé en el marco de un "diálogo con todas las fuerzas políticas".



"Espero que las recetas del FMI no sean las de siempre porque vamos a tener dificultades", dijo Alfonsín en diálogo con FM La Patriada y agregó: "Sería bueno que la negociación sea en el marco de un diálogo con todas las fuerzas políticas para que no se acepten condicionamientos que signifiquen sacrificios".

A través de su cuenta de Twitter agregó: "Más que un acuerdo con el FMI, se necesita uno entre los argentinos: partidos más representativos, producción y trabajo. Me preocupan los condicionamientos del FMI. Pueden ser, con el tiempo, un remedio mucho peor que la enfermedad".



Me preocupan la condicionalidades del FMI. Pueden ser, con el tiempo, un remedio mucho peor que la enfermedad. — Ricardo Alfonsín (@RICALFONSIN) 8 de mayo de 2018

En tanto, en declaraciones a radio Cooperativa, el dirigente de la UCR llamó a establecer "acuerdos esenciales" entre "la política, el capital y el trabajo" para enfrentar situaciones de crisis."La política hoy no comprende o no le interesa resolver los problemas, sino ganar las elecciones y frente a esta crisis necesitamos acuerdos", afirmó Alfonsín, quien consideró que para ello "se necesita disposición" que actualmente "no existe ni en el oficialismo, ni en la oposición ni el empresariado".Según el dirigente, a los empresarios "no le interesan esos acuerdos porque sabe que solamente a través de ellos se podrían aplicar políticas que podrían obligarlos a hacer sacrificios que no están haciendo por ahora y no tienen muchas ganas de hacer". "No puede ser que nosotros nos guiemos en función de lo que dicen los empresarios", se quejó.Por último, el hijo del ex presidentecuestionó a los dirigentes radicales integrantes de Cambiemos por "haber actuado en estos dos años como si se hubieran olvidado de construir acuerdos".

El ex diputado nacional también se presentó en los estudios de Crónica TV y dio su punto de vista sobre la situación económica: